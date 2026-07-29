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雲南14歲女初中生提醒同學勿睡覺 遭教師扯髮掌摑 

即時中國
更新時間：19:15 2026-07-29 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-29 HKT

據內媒《中國新聞周刊》報道，雲南省西雙版納州一名14歲女初中生因在課間離開座位，提醒同學切勿睡覺，遭到巡查教師以「隨意走動及擾亂課堂紀律」為由，當眾拉扯頭髮及掌摑面部。女初中生事後出現嚴重心理創傷，當地教育體育局認為涉事教師管理失當且處事粗暴，給予記過處分，警方亦已就事件進行行政立案調查。

提醒同學惹誤會

涉事女生韓小璐（化名）就讀於勐臘縣第二中學，據其父親韓先生透露，班主任曾授權女兒，若遇到巡查班級紀律，可提醒並叫醒課堂上睡覺的同學，以免班級整體評分被扣。5月27日上午，韓小璐所在班級正在上物理課時，該校白姓教師恰巧在教室外巡查紀律，韓小璐見狀跑到教室後方，拍打課桌叫醒兩名睡覺的同學，隨後返回座位。未料白姓老師在未有詢問及了解情況下便衝入教室，並當著全班師生面前拉扯韓小璐的頭髮、捏脖子及掌摑面部。

韓小璐隨後向班主任及年級組長求助，稱遭到老師莫名毆打，要求與父母聯絡，惟兩名老師在翻看閉路電視片段後，並未即時處理事件。直至接近中午時分，韓小璐借學校宿管員電話與父親取得聯繫，韓先生隨即趕到學校進一步了解情況，期間白姓老師一度與韓先生發生衝突。 

女生患焦慮抑鬱狀態

據勐臘縣教育體育局稱，事發後學校全程安排教師陪同韓小璐前往醫院檢查，結果顯示其頭部CT未見明顯異常，臉部及頭部無明顯外傷或身體實質損害，亦有心理健康老師對韓小璐進行心理輔導。

然而，韓先生表示，女兒事後出現失眠、緊張、恐懼及厭學等情緒，至今仍未能返校上課，多次回憶被打時的情景。經勐臘縣人民醫院及西雙版納州人民醫院先後診斷，均確認其處於「焦慮抑鬱狀態」，建議轉至精神專科醫院就診。

醫院精神科報告。微博@中國新聞周刊
醫院精神科報告。微博@中國新聞周刊

涉事教師被記過

勐臘縣教育體育局表示，就白姓老師違規問題，局方已於6月18日立案調查。依據校方報告、閉路電視記錄及其他部門相關資料，認為白姓老師在未有詳細核實現場情況下，便透過暴力形式進行處置，決定給予涉事白姓教師記過處分，對另外兩名處置不當的相關教師作批評教育處理。此外，勐臘縣公安局亦於6月3日就事件開展行政案件立案調查。

教育局對涉事白姓老師給予記過處分。微博@中國新聞周刊
教育局對涉事白姓老師給予記過處分。微博@中國新聞周刊
警方立案報告。微博@中國新聞周刊
警方立案報告。微博@中國新聞周刊

對於目前的處理結果，韓先生表示不完全認可，稱已向西雙版納州教育體育局等上級部門繼續反映情況。
 

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