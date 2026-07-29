中美AI戰｜特朗普即時禁中國機械人與電網逆變器入美 促製造業回流美國

中美人工智能（AI）戰線進一步擴大！美國特朗普政府於當地時間周二（28日）公布一項強硬新禁令，旨在保護美國的AI供應鏈免受所謂「國家安全威脅」，並極力促使關鍵產業回流美國生產。美國聯邦通信委員會（FCC）宣布更新其「受管制清單」，即時禁止中國新型先進機械人設備及電力逆變器（Power Inverter）的新機型進口。

憂變間諜工具及植入惡意程式

綜合路透社等外媒報道，是次禁令將外國生產的人形機械人、四足機械人，以及用於連接再生能源與數據中心電網的聯網型電力逆變器納入管制。FCC發表聲明指出，這些設備可能製造供應鏈漏洞，引發威脅美國關鍵基礎設施的網絡安全風險。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，機械人收集的敏感數據可能被惡意利用於監視美國民眾，而逆變器則被憂慮可能遭植入惡意程式。禁令自公布日起立即生效，適用於所有尚未上市的新機型，但 FCC同時保留撤銷已在美銷售機型授權的權利。據悉，許多非中國供應商將獲得豁免，做法與早前限制無人機及路由器的禁令一致。

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華為、陽光電源及宇樹科技料受重創

市場預計，此舉將重創中國多間龍頭企業。在機械人領域，全球市佔率接近兩成、近期被美國防部列入「中國軍事企業」名單的「宇樹科技」料受直接衝擊；而在逆變器方面，全球最大生產國中國的兩大巨頭「陽光電源」及「華為」亦在受影響之列。

針對美方的無理打壓，中國外交部發言人曾多次作出堅決回擊，痛斥美方泛化國家安全概念，無理設限打壓中國企業。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並強調將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。