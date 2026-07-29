中國觀察：本周政治局會議 料研判經濟敲定五中

2026年已然過半，外部環境複雜多變，不確定性因素依然存在。每年7月底召開的中共中央政治局會議，是年度重要的年中關鍵會議，將總結上半年發展情況、部署下半年工作。如無意外，本周即將召開的政治局會議，將聚焦兩大方向：研判統籌下半年經濟工作，並可能確定二十屆五中全會（中共第二十屆中央委員會第五次全體會議）的召開時間。

翻查資料，自2013年以來，每年7月底的政治局會議，均將分析當前經濟形勢、部署下半年經濟工作作為首要議題。總結上半年經濟運行亮點與短板，針對內外環境變化、市場波動、民生發展等問題，明確下半年宏觀調控基調、政策發力方向等，為實現全年社會經濟發展各項指標，進一步鞏固政策底盤，這一安排已成定例。

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今年上半年，內地經濟表現穩健，一季度增長5%、二季度回落至4.3%，上半年整體同比增4.7%，仍處於全年經濟增長目標4.5%至5%的區間內。受惠於AI硬件、新能源產品需求，上半年進出口總額創同期新高，但地產、民間投資拖累明顯，居民消費信心修復偏慢。7月13日，總理李強在經濟形勢專家和企業家座談上提出「加大逆周期調節力度，用好用足存量政策，預研儲備增量政策」。

除部署經濟工作外，敲定五中全會召開時間，或是本次政治局會議另一焦點。根據慣例，五中全會通常在秋季舉行，考慮到11月深圳召開APEC峰會，中央領導人將南下出席，10月召開全會的機會較高。

過往五中全會通常審議關於「五年規劃」的綱要建議，但去年四中全會已完成相關議程，新一份「五年規劃」也於今年初通過，因此，五中全會的主要會議內容暫時仍未明朗。比較肯定的是，將處理遞補中央委員、追認馬興瑞等落馬高官開除黨籍等人事問題。

紀曉華