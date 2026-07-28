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長沙11歲妹手起刀落劏魚 母讚女兒9歲幫睇檔已成「老師傅」︱有片

即時中國
更新時間：21:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-28 HKT

湖南長沙有11歲女孩，兩年前幫忙摔傷母親看檔，苦練刮鱗劏魚技巧，現在成為刀法嫻熟的劏魚妹，近日她手起刀落將大大條魚清洗分屍的影片，在網上熱傳，吸引許多民眾前去買魚支持。女童的母親直言，女兒是來報恩的，現在手法利落得如「老師傅」。

偷拿死魚練習劏魚手法

網民「yao某」兩日前分享一條拍於長沙紅星大市場，一名11歲女孩熟練劏魚的影片，引起網民關注。片中女孩洪琛穿著短褲白水靴，從魚池撈魚、扑暈、刮鱗到宰殺，持刀的手沉而穩，劏魚動作如行雲流水。

洪琛絲毫不嫌棄一身血污，衣服滿是鱗片，在濕漉漉街市，忍受著魚腥惡臭，分擔父母辛勞的勤奮樣子，大獲網民讚賞，「有些孩子是來報恩的。有些是來索命的」、「她已經超越暑假百分之八十的孩子了」、「這樣教育下的小孩子，將來絕對是強者」、「怎麼才能生出這麼漂亮，而且還懂事？她的笑容真的好治癒」。

《瀟湘晨報》27日找到洪琛時，她正與母親李姐在魚池接待客人，母親撈魚秤重，女兒刮鱗刮腹劈開碩大的魚頭，十分有默契。

李姐表示，與丈夫經營魚檔17年，兩年前自己跌傷，9歲的女兒即自告奮勇出來檔口幫忙，丈夫起初也怕危險，不准洪琛拿起魚刀幹活，但她卻私下拿已死的魚練手，學習劏魚。

李姐直言懂事的洪琛是來報恩的寶貝，現在劏魚的技巧已純熟得如老師傅。

洪琛笑指，起初來魚檔是覺得好玩，但幹活後才體會父母的辛勞，自稱讀書成績不算最拔尖，「如果能在魚攤上幫上他們，那也可以」。

 

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