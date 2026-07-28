Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北投資20億中學傳遭官員侵吞 值8億股權被指迫人2元賤賣

即時中國
更新時間：18:29 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:29 2026-07-28 HKT

河北多名公職人員遭舉報，懷疑涉及侵吞一所投資達20億元人民幣的明星級民辦中學的資產，其創辦人聲稱，其價值8億人民幣的股權，被迫以2元轉讓。當地官方已就事件成立聯合調查組核查。

已設聯合調查組核查

涉事中學是河北省安平縣志臻中學，該校對外稱投資20億元創辦，佔地456畝、可容納2萬餘名學生，面向全國招生。該校過去4年高考，600分以上學生均突破千人，是河北名校之一。

安平志臻中學雖然在學界頗有名氣，但2025年起資金出現問題，遭銀行多次通知要拍賣該校股權還債。

志臻中學創辦人韓士輝曾向媒體表示，衡水市自然資源和規劃局副局長崔某雷、安平縣供電公司黨委副書記馬某等多名公職人員，以及原縣人大常委會主任崔某東等退休幹部，違規參與干涉學校經營，侵吞學校資產，是給學校造成巨大債務危機的重要原因。「2021年，我被迫以2元價格將學校40%股權轉讓給崔某雷的父親崔某國和馬某的岳父馬某湘，股權價值8億元。但兩位老人早就退休了，股權實際所有人是崔某雷和馬某。」

報道介紹，今年6月，韓士輝向紀檢部門針對崔某雷、馬某、崔某東等人進行了實名舉報。目前，衡水市監察委員會已對舉報內容介入調查。安平縣教育局則表示，他們已經瞭解到志臻中學的相關情況，正在調查中。

事件在網上持續發酵後，27日深夜，衡水市聯合調查組發佈情況通報：針對網上反映的安平志臻中學相關情況，衡水市高度重視，第一時間成立聯合調查組，全面深入開展調查核查。對調查發現的違紀違法行為，將依規依紀依法嚴肅處理。

 

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
6小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
5小時前
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
00:42
熊本7.1級地震︱熊本城石牆倒塌 日媒：嘉島町Aeon Mall爆炸多人被埋︱有片
即時國際
59分鐘前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
4小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
6小時前
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
影視圈
3小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
2小時前
何伯病逝｜忘年戀因愛成恨公屋傷人 何伯判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
02:22
何伯與何太忘年戀因愛成恨 判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
社會
2小時前