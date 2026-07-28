河北投資20億中學傳遭官員侵吞 值8億股權被指迫人2元賤賣

河北多名公職人員遭舉報，懷疑涉及侵吞一所投資達20億元人民幣的明星級民辦中學的資產，其創辦人聲稱，其價值8億人民幣的股權，被迫以2元轉讓。當地官方已就事件成立聯合調查組核查。

已設聯合調查組核查

涉事中學是河北省安平縣志臻中學，該校對外稱投資20億元創辦，佔地456畝、可容納2萬餘名學生，面向全國招生。該校過去4年高考，600分以上學生均突破千人，是河北名校之一。

安平志臻中學雖然在學界頗有名氣，但2025年起資金出現問題，遭銀行多次通知要拍賣該校股權還債。

志臻中學創辦人韓士輝曾向媒體表示，衡水市自然資源和規劃局副局長崔某雷、安平縣供電公司黨委副書記馬某等多名公職人員，以及原縣人大常委會主任崔某東等退休幹部，違規參與干涉學校經營，侵吞學校資產，是給學校造成巨大債務危機的重要原因。「2021年，我被迫以2元價格將學校40%股權轉讓給崔某雷的父親崔某國和馬某的岳父馬某湘，股權價值8億元。但兩位老人早就退休了，股權實際所有人是崔某雷和馬某。」

報道介紹，今年6月，韓士輝向紀檢部門針對崔某雷、馬某、崔某東等人進行了實名舉報。目前，衡水市監察委員會已對舉報內容介入調查。安平縣教育局則表示，他們已經瞭解到志臻中學的相關情況，正在調查中。

事件在網上持續發酵後，27日深夜，衡水市聯合調查組發佈情況通報：針對網上反映的安平志臻中學相關情況，衡水市高度重視，第一時間成立聯合調查組，全面深入開展調查核查。對調查發現的違紀違法行為，將依規依紀依法嚴肅處理。