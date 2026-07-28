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黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊 沉着應對持噴霧大聲呼喝逼退｜有片

即時中國
更新時間：16:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-28 HKT

黑龍江哈爾濱林口縣一名村民，日前在山上採蘑菇時與一頭體重約500斤（約250公斤）的黑熊狹路相逢。面對體型龐大的猛獸，該名村民非但沒有驚慌逃跑，反而沉着應對，一邊大聲呼喝，一邊拿出隨身攜帶的「秘密武器」防熊噴霧，最終成功將黑熊逼退，全身而退。

生態環境改變「人熊衝突」增加 

據內媒百姓關注，事發於昨日（27日），村民張先生如常在林口縣山林內採蘑菇。期間，一頭身形極其魁梧的黑熊突然出現在其視線範圍，雙方僅一步之遙。張先生事後坦言，由於平時已有心理準備，當刻「並未感到害怕」。他迅速停下腳步，一邊正面盯緊黑熊大聲喝斥，一邊迅速掏出防熊噴霧。張先生受訪時更表示：「我不追牠，就是牠來追我！」

黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊，沉着應對持噴霧大叫逼退。
黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊，沉着應對持噴霧大叫逼退。
黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊，沉着應對持噴霧大叫逼退。
黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊，沉着應對持噴霧大叫逼退。
黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊，沉着應對持噴霧大叫逼退。
黑龍江村民採菇遇250公斤黑熊，沉着應對持噴霧大叫逼退。

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黑熊在強大氣勢與噴霧威脅下，轉身退回深林。張先生透露，由於近年山上黑熊數量明顯增多，他每次上山都會隨身攜帶防熊噴霧以備不時之需，沒想到真的在關鍵時刻救回自己一命。

近年來，隨着黑龍江省生態環境持續改善，黑熊、東北虎等大型野生動物的種群數量呈現恢復性增長，活動範圍亦不斷向人類生活圈擴大，導致「人熊衝突」甚至傷人事件有所增加。為此，當地林業部門已加強安全預警，並向村民普及防範知識。

野生動物專家提醒，市民若在野外不幸遇上熊隻，最忌驚慌尖叫或轉身奔跑，因為這會激發野獸的追捕本能。正確的做法是保持冷靜，正面注視熊隻並緩慢向後撤離。若熊隻逼近，被視為最有效自衛工具的「防熊噴霧」能瞬間刺激其眼鼻，為人類爭取寶貴的逃生時間。
 

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