瑞幸咖啡泰國商標侵權案二審勝訴 山寨店禁用「翻轉鹿Logo」被重罰逾2000萬

中國連鎖咖啡店巨頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在泰國長達五年的「真假瑞幸」商標維權戰終於落下帷幕。據內地傳媒報道，瑞幸咖啡昨日（27日）宣布，在泰國針對「山寨瑞幸」的商標侵權案二審勝訴。泰國法院不僅下令被告撤銷及永久停用所有山寨商標，更判令其賠償逾9,500萬泰銖（約2,050萬港元），創下泰國知識產權案件的最高賠償紀錄。這亦是泰國司法史上首宗正式承認「商標惡意搶註」的代表性判例。

山寨店曾反咬索償百億泰銖

案情指，泰國皇家50R集團在瑞幸咖啡進軍泰國市場前，已惡意搶註近似商標。該集團不僅將瑞幸標誌性的「鹿頭Logo」左右翻轉，更在店舖裝潢、產品種類上進行全方位抄襲，導致大量消費者信以為真。

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雙方的法律戰可謂一波三折。瑞幸於2022年首度在泰國入稟並於一審勝訴，惟被告提出上訴，2023年泰國法院改判瑞幸敗訴。當時，皇家50R集團更藉機「反咬一口」，向瑞幸索償高達100億泰銖。面對不利局面，瑞幸調整策略於2024年重新起訴，最終在經歷漫長拉鋸後迎來曙光。

創泰國知識產權案最高賠償紀錄

泰國專門案件上訴法院近日宣判，全面維持2025年2月的一審勝訴判決，明確認定被告惡意搶註商標及侵權行為成立。法院下令被告撤銷已註冊的商標，並永久禁止在咖啡業務中使用「LUCKIN COFFEE」、「瑞幸咖啡」及鹿頭標誌。

賠償方面，除了1000萬泰銖的基礎賠償金外，被告還需按每日10萬泰銖支付持續性損害賠償金（合計856天），總賠償額累計超過9500萬泰銖。當地律師事務所指出，此案不僅刷新了泰國知識產權案件的賠償紀錄，更為日後中國品牌出海應對商標搶註提供了重要的司法參考。

