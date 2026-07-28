濟南趵突泉公園一棵老柳樹突折斷 致16名遊客受傷｜有片

山東濟南著名5A級景區「趵突泉公園」驚傳大樹折斷砸傷遊客意外！濟南天下第一泉風景區服務中心今日（28日）發表官方通報，證實昨日（27日）傍晚一棵老柳樹因連日降雨、枝葉含水量過高而突然發生撕裂折斷，巨大樹枝瞬間倒下並砸傷現場16名遊客。多名熱心市民與保安當時隨即合力抬樹救人，救護車亦趕抵現場救援。景區今日誠摯向受傷遊客致歉，並承諾對園內樹木展開全面排查。

樹幹內部早已腐爛

事發於昨日傍晚6時46分左右。有目擊網民描述，當時現場剛下過雨，雖無刮起強風，卻突然聽到「轟隆一聲」巨響，主泉池附近的一棵老柳樹便毫無預警下應聲折斷。

多名遊客走避不及被壓在樹枝下方並大聲呼救，一名山西遊客透露，當時情況混亂，多名男士與保安隨即上前合力抬起樹枝，救出一名被壓在分枝下並不斷哭叫的女生。目擊者指出，該棵折斷的柳樹樹幹內部疑似已經呈深褐色的腐爛狀態。

景區致歉急排查

景區服務中心通報指出，工作人員在事發後第一時間將受傷遊客送院就診。截至今日，已有8名遊客經身體檢查確認無礙後離院回家，其餘8名傷者則被判定為輕傷，目前仍留院觀察及治療。

由於暑假正值港人北上山東旅遊的旺季，不少旅行團及自駕遊旅客均會到訪「天下第一泉」趵突泉，景區強調目前仍維持正常開放，但已開始對園內所有樹木及設施進行全面檢查與修整，以嚴防類似意外再次發生。

