GMMTV書展︱中國女粉絲會場遭職員粗暴對待 泰國旅遊局發道歉聲明

一名遠赴泰國追星的中國女粉絲，於周六（25日）在曼谷三洋書展GMMTV活動現場，希望見到旗下主演多部人氣BL劇集的Junior和Mark，但被多名工作人員搶奪手機、按壓脖頸，並以拖拽抱摔的方式趕離現場。事件引發國內關注，有粉絲要求主辦方致歉，甚至威脅脫粉。



事件不斷發酵之際，今天（28日），泰國國家旅遊局發布道歉聲明。雖然事件未有明確事件，但相信是回應掀起今次風波的曼谷三洋書展GMMTV活動現場事件。

有人威脅脫粉

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泰國國家旅遊局聲明寫道，為了防範類似情況再次發生，該局將進一步加強與相關合作伙伴及活動主辦單位的溝通協調，推動各方持續完善活動組織、現場管理及參與者服務保障措施，強化活動信息發布和現場溝通機制，不斷提升風險防範和應急處置能力，盡最大努力降低此類事件再次發生的風險。

泰國國家旅遊局指出，感謝相關單位的積極配合，共同完善活動組織與服務保障工作，持續優化國際遊客參與各類活動的整體體驗，為每一位到訪泰國的游客營造更加安全、有序、友好的旅遊環境。

最後，泰國國家旅遊局謹對此次事件給各方造成的困擾深表歉意。





