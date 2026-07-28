Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GMMTV書展︱中國女粉絲會場遭職員粗暴對待 泰國旅遊局發道歉聲明

即時中國
更新時間：13:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：13:15 2026-07-28 HKT

一名遠赴泰國追星的中國女粉絲，於周六（25日）在曼谷三洋書展GMMTV活動現場，希望見到旗下主演多部人氣BL劇集的Junior和Mark，但被多名工作人員搶奪手機、按壓脖頸，並以拖拽抱摔的方式趕離現場。事件引發國內關注，有粉絲要求主辦方致歉，甚至威脅脫粉。

事件不斷發酵之際，今天（28日），泰國國家旅遊局發布道歉聲明。雖然事件未有明確事件，但相信是回應掀起今次風波的曼谷三洋書展GMMTV活動現場事件。

有人威脅脫粉

相關新聞：曼谷GMMTV書展︱中國女粉絲被指打尖遭毆 中使館發文敦促查明真相︱有片

泰國國家旅遊局聲明寫道，為了防範類似情況再次發生，該局將進一步加強與相關合作伙伴及活動主辦單位的溝通協調，推動各方持續完善活動組織、現場管理及參與者服務保障措施，強化活動信息發布和現場溝通機制，不斷提升風險防範和應急處置能力，盡最大努力降低此類事件再次發生的風險。

泰國國家旅遊局指出，感謝相關單位的積極配合，共同完善活動組織與服務保障工作，持續優化國際遊客參與各類活動的整體體驗，為每一位到訪泰國的游客營造更加安全、有序、友好的旅遊環境。

最後，泰國國家旅遊局謹對此次事件給各方造成的困擾深表歉意。
 


 

 

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
17小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
16小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
18小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
7小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
16小時前
胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境
01:02
胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境
政情
3小時前
上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片
00:24
上海女警撞樣邱淑貞 網民：沈月都無咁似︱有片
即時中國
6小時前