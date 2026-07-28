Loong9李權哲高鐵佔一等座蒙面裝傻 助理逼乘客讓位 風波發酵發文道歉｜有片

內地選秀男團Loong9成員李權哲近日爆出高鐵「霸位」風波，其團隊事後試圖「甩鍋」票務出錯，卻遭鐵路部門出通報即時「打臉」，引發輿論海嘯。李權哲最終周一（27日）深夜公開發表道歉聲明，承認自己與團隊出行前未有認真核對座位信息，全盤接受大眾批評。然而，事件已被內地官媒痛批為娛樂圈「特權病」與「排場病」的縮影，指出其遇事洗白、急於撇清責任的傲慢態度比佔座本身更令人反感。

主辦方謊稱票務出錯 鐵路局發文揭穿大話

綜合內媒報道，事發於上周五（24日），李權哲乘坐G1043次高鐵由北京西前往珠海。有網民在微博爆料指，其友人持有該列車15車04A一等座車票，上車後赫然發現座位被李權哲佔用。當事人出示有效車票上前溝通時，李權哲卻全程蒙面倚靠窗邊裝聾作啞，既不讓座亦無致歉。

直至列車啟動後，隨行助理才出面承認坐錯，但卻以行程「僅剩一站」為由，傲慢地要求持票的兩名女乘客自行往其他空位調換。兩名女生無奈答應。

事件隨即登上熱搜。行程主辦方「鷹之娛樂」及Loong9官方帳號隨即發表聲明，聲稱因「第三方平台票務突發意外」導致座位變動，並指網傳影片「經過剪輯」誤導大眾。

然而，中國鐵路北京局石家莊客運段隨即於26日發表權威通報，證實該趟列車車票一經售出「全程座位信息未發生任何變更」，徹底揭穿主辦方的謊言。

眼見謊言被戳破，李權哲昨日發文認錯，承諾今後嚴守公共規則。內地官媒《浙江宣傳》發文狠批，公眾人物沒有凌駕規則的特權，如此「小牌大耍」只會自毀前程。