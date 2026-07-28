深圳自然博物館︱家長開幕首日即帶子女先睹為快 佔地4.2萬㎡睇7461件標本真品︱附交通資訊

中國南方規模最大的綜合性自然博物館—深圳自然博物館今日（28日）正式開館。港人到深圳又有一個親子好去處。

由於正藉暑假，今日上午時段，已有不少父母帶子女到來參觀，由於館內面積龐大，現場亦不大擠迫，而現場安排工作人員向遊客提供導覽。

深視新聞報道，有到來參觀的同學表示，自己最印象最深刻的是家園館，她看到了不同的昆蟲以及海洋生物，比書本上的更生動有趣。

亦有家長表示，場館設計合理，逛起來舒服。帶孩子來主要是為了給他們科普這些科學、生物知識。

深圳自然博物館位於深圳市坪山區馬巒街道沙壆社區。博物館佔地4.2萬平方米，總建築面積10.53萬平方米，是目前中國南方地區規模最大的綜合性自然博物館。

博物館建築以「河流三角洲」為設計理念，主體由五個圓錐體組成，與周邊原生山水地貌渾然一體。

場館亦設屋頂植物園，總長超過600米的屋頂步道聯動燕子嶺公園、赤坳水濕地研習徑等周邊生態空間，將展廳從室內延伸到戶外。

館內設有宇宙、地球、演化、恐龍、人類、生物、生態、家園八大主題常設展廳，通過7461件標本真品、338件仿真模型和194件展項。



開放時間：

週二至週日10:00-18:00（17:30 停止入館），逢週一閉館。



門票：

普通票每位 ¥80、優待票每位 ¥60元（即參觀八大展廳）；兒童、高齡老人、殘障人士免費。

香港旅客可參考以下交通路線：