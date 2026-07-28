深圳地鐵︱5號線上班高峰時段突延誤 打工仔：快擠成肉餅了

今日早上，深圳地鐵5號線出現延誤，大批民眾在社交平台反映。由於正藉上班時間，網民紛紛抱怨遲到。



深圳地鐵曾於早上7時46分在微博發帖「受設備故障影響，地鐵5號線部分區段列車延誤，預計影響時間超過8分鐘。」，惟到了近9時，仍有無數網民在微博抱怨。直至大約9時08分，深圳地鐵始表示，已處理故障，列車服務將恢復正常運行。

有網民指，「剛上車停了一會走一會又停。到下一站換另一邊換乘，又是走走停停，又是緊急剎車，一片倒」、「停了兩次，第二次在西麗停了10分鐘」、「還衝上熱搜了，快擠成肉餅了」。

對此，深圳地鐵今早約9時15分左右在官方微博上發布公告，稱地鐵5號線故障已處理，列車將開始恢復正常運行，並對廣大乘客致歉意。深圳地鐵指出如有需要，可前往深圳地鐵線網（4號線、13號線除外）車站客服中心或深圳地鐵APP線上開具延誤證明（2個工作日內），也可憑乘車憑證辦理相關票務手續（5個自然日內）。

