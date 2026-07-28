Kimi K3｜月之暗面開源2.8萬億參數AI模型 傳計劃年內赴港IPO

中國AI初創企業「月之暗面」（Moonshot AI），於周一（27日）深夜投下一枚震撼彈，正式宣布將其旗艦級大型語言模型「Kimi K3」的權重數據全面開源，允許全球開發者免費下載及部署。



這款被譽為「全球最大開源模型」的神級產品，不僅性能直逼美國巨頭OpenAI，據傳更帶動月之暗面的估值飆升至500億美元（約3,900億港元），並計劃最快於今年內來港進行首次公開募股（IPO）。

2.8萬億參數全球最大撼動矽谷

據官方介紹，Kimi K3 擁有高達2.8萬億個參數，並具備100萬個Token的超長上下文窗口，能一口氣單次處理極其龐大的文檔或程式碼庫。海外開發者實測顯示，K3在遊戲設計等綜合評分上甚至超越了GPT-5.6及Claude等美國頂尖閉源模型，且調用成本僅為對手的十二分之一。

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令人震驚的是，月之暗面不僅開源了模型本身，更史無前例地同步開放了三項底層訓練系統基礎設施（Infra）。雖然此次開源採用自訂Kimi K3許可證，容許開發者免費下載、部署及微調，但規定年收入超過2,000萬美元的商業用戶須另行簽約。

業界形容此舉「猶如免費送出米芝蓮三星食譜兼整個廚房」，誓要以極低成本打破美國企業築起的「閉源高牆」。

單日銷售額激增6倍

Kimi K3 的爆紅不僅引發全球AI概念股震盪，更為公司帶來驚人收益。據悉，自K3問世以來，月之暗面的單日銷售額已暴增至少6倍。

Kimi K3的開源被業界視為「DeepSeek時刻」的延續，反映國產開源模型正以價格及開放性挑戰閉源生態。此前DeepSeek等國產開源模型已在全球市場快速崛起。

在現年34歲的清華學霸創辦人楊植麟帶領下，這隻國產AI獨角獸正迎來資本狂歡。據彭博引述消息人士透露，月之暗面正積極籌備IPO前的最終輪融資，目標估值推升至500億美元，並加速拆除海外紅籌架構，計劃最快於今年底或明年初在香港掛牌上市，勢將成為港股市場最矚目的AI科網巨無霸。

