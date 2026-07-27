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長鑫科技︱上市升逾4倍合肥國資賺萬億 網民笑稱：地方債務一日清

即時中國
更新時間：20:55 2026-07-27 HKT
發佈時間：20:55 2026-07-27 HKT

27日上午，總部在安徽省合肥市的國產存儲晶片龍頭——長鑫科技集團股份有限公司（簡稱長鑫科技）正式登陸內地科創板，股價單日暴漲465%，總市值約3.28萬億元（人民幣，下同），超越工商銀行登頂A股「市值一哥」。

市值超工商銀行成A股「一哥」

《北京日報》旗下長安街知事發文稱，合肥國資（合肥市政府國有資產與投資平台）是長鑫科技從0到1的孵化主體，成了本輪IPO最大贏家。招股書顯示，長鑫科技不存在控股股東、實際控制人，前兩大股東合肥清輝集電和長鑫集成，實控人均為合肥國資。

長鑫IPO前，合肥國資體系合計持股36.79%，新股發行稀釋後上市當日持股約33.1%，10年累計投入約248億元，如果按收盤市值測算，合肥國資賬面浮盈達萬億元。這是國內地方政府引導基金投資硬科技最為經典的案例。

這已經不是合肥國資的第一次「神操作」。此前，因在兆易創新、京東方、蔚來汽車等硬科技項目上的精準投資，合肥國資已被市場譽為「中國最牛風投」。有網民笑說，「如此操作，地方債務一日清！」「合肥這是要搞大動作啊，我感覺以後合肥要火出圈了。」

 

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