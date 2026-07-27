廣州星河灣棧道失修「生吞」2歲童 大隻父徒手扯爛木板落江救人

廣州一條江景木棧道，失修破損未及時處理，有2歲女童夜間與父母散步時，意外踏空跌入江水中，嚇得失聲痛哭，幸在場父親立刻跳入水撈起愛女，最終有驚無險。

質疑未設警告牌或圍封

據「幫視訊」報道，這宗驚險事故發生於23日晚上8點左右，范女士與丈夫楊先生，帶著約2歲的女兒，在星河灣江邊棧道散步。

由於燈光較暗，加上現場並沒有警告牌或封鎖帶，結果女兒不小心踩到破損失修的棧道，整個人迅即墜入黑漆漆的江中。

楊先生見狀，立即徒手扯開棧道木塊至足可供成人穿過，由於用力過猛導致手指骨折，在躍入江中時，身體也多處擦傷。

楊先生落水後，即把女兒撈起抱著防止她溺水。女童在跌入水時，臉部也被木板刮至紅腫，加上受驚，不斷大哭找媽媽，20分鐘後，救援人員到場將父女救回岸上。

范太質疑，涉事棧道的管理失當，沒有及時維修破舊木板，沒有圍封有破洞的區域和未設立警告牌等，導致遊客承受危險。

她指，將女兒墜江的事故在網上公開後，不少當地居民反映，棧道多年前陸續出現失修破損，也曾向管理單位反映，卻一直未見及時維修。

屬地政府則向「幫視訊」表示，事發地破損處已於第二日全面修復，前期巡查發現破損放置了雪糕筒，但因人流密集被挪開，目前計畫將該棧道破損處全部修復，施工隊已進場。