立陶宛新政府重啟對台經濟合作談判 強調符合長期外交政策

立陶宛與台灣的經濟合作談判於今年6月因當地內閣調整而一度暫停。隨著立陶宛新政府於7月14日順利上任，立陶宛外交部本周證實，已正式恢復與台灣就「經濟合作行動計劃」展開談判，並強調立陶宛對台灣的政策立場維持不變。

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立陶宛望台灣助其發展高科技

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）7月25日報道，立陶宛外交部在聲明中指出，加強與台灣的經濟合作符合該國的長期外交政策目標，因此立陶宛將持續推動與台灣簽署經濟合作行動計劃。目前，立陶宛正與台灣駐立陶宛代表處就相關細節進行密切磋商。

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聲明進一步說明，談判重點在於建立可持續的經濟聯繫，藉此促進立陶宛高科技產業的發展。不過立陶宛外交部也補充，由於目前雙方磋商仍在進行中，現階段暫不公開行動計劃的具體細節。

此外，立陶宛外交部重申對台立場始終如一，並強調極為重視且將尋求進一步深化與台灣在互利領域的務實合作，涵蓋貿易、商業、教育科技、文化及人文交流等多元面向。

惟在7月中上任的立陶宛新總理辛克維丘斯（Sinkevičius）才在更早前表示，當局在2021年允許台北當局以「台灣」名義，在當地開設代表處，可能是「過於大膽」，又說希望修復立陶宛與北京的關係。