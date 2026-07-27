澳媒驗221款「澳洲製」番茄產品 逾兩成原料竟來自中國

澳洲廣播公司（ABC）旗下調查節目《Four Corners》近日揭發當地多家知名食品品牌及連鎖超市涉嫌標籤誤導，將多款原料產自中國的番茄製品標示為澳洲本土或使用意大利原材料的番茄醬。

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22%產品原料源自中國

是次調查報道歷時8個月，由曾與美國聯邦調查局（FBI）、倫敦警察廳及國際刑警組織合作的法證實驗室Source Certain負責。該實驗室透過「微量元素分析」（TEA）及「穩定同位素比值分析」（SIRA）等技術，可分析食品中由土壤、水源及氣候留下的化學指紋，以驗證產品真實產地。

實驗室共對39個品牌、共221款加工番茄產品（包括番茄醬、番茄膏及番茄粒）進行盲測。結果顯示，22%的產品未通過原產地檢測，且證實全數源自中國，其中53%被追溯至新疆，其餘則確認來自中國其他地區，另有6%的產品被列為需進一步檢測。

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多個主流品牌涉事

檢測結果指出，美國食品巨頭Simplot旗下澳洲品牌Leggo's接受檢測的33款番茄醬產品中有27款（約八成）未通過檢測。此外，連鎖超市Coles的意式番茄醬及其進口品牌Rosso Gargano，以及折扣超市Aldi自有品牌Remano的番茄醬亦未能通過原產地驗證。

另一方面，Mutti、SPC、Woolworths、Providore D'Italia 及 Annalisa等品牌的番茄產品，以及Leggo's與Coles部分罐裝番茄丁則順利通過檢測。

據ABC報道，Leggo's品牌的大多數番茄醬產品，包括罐裝和瓶裝產品，都被發現有誤導性標籤，強調產品原料來自澳洲農場。

涉事企業否認 強調供應鏈可追溯

面對調查結果，Aldi發言人發表聲明否認指控，強調供應商已提供完整的文件證明，相關產品原料均來自意大利及澳洲。Coles發言人則表示，公司沒有任何證據顯示相關產品使用中國產番茄，堅決否認誤導消費者或涉及食品欺詐，並宣布將委託獨立機構重新檢測。

Leggo's母公司Simplot亦否認測試結果，表示公司在整個供應鏈中具備完整的可追溯性及審計體系，有文件證明原料來自澳洲農場，但承認尚未進行法證鑑定。

