廈門博士生騎共享單車突斷電鎖死 摔成十級傷殘獲賠¥21.5萬

騎行共享單車突然斷電鎖死！福建廈門一間大學在讀博士生小李，去年騎行哈囉校園助力車前往實驗室途中，突遭斷電落鎖，車身側翻傾倒後，重重砸在右腿，導致骨折、十字韌帶完全斷裂、半月板撕裂，鑒定為十級傷殘。

一開始提出賠數百元

儘管哈囉平台認可小李受傷與車輛故障存在關聯，但雙方未就賠償達成一致。近日經當地法院訴前調解，上海哈囉普惠科技有限公司同意一次性賠付小李21.5萬元人民幣。

內地「信號新聞」引述小李表示，一開始，哈囉方面提出通過騎行附帶保險賠付數百元；後續又提議等他完成全部康復治療、做完傷殘鑒定後再統一計算賠償金額。考慮到治療周期較長，小李拒絕了這個方案，雙方協商無果。

去年12月，小李向當地法院遞交民事起訴狀，向哈囉申索醫療費、殘疾賠償金、誤工費、精神損害撫慰金、鑒定費等各項損失合計264549元人民幣。

談及一年多的維權過程，小李感慨取證相當艱難，因為能夠完整記錄車輛運行狀態、故障發生時間、騎行軌跡的後台數據，全部由哈囉平台單方掌控。事發後，交警部門曾多次試圖調取後台日誌，但始終未能獲取相關數據。