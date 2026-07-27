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中日關係︱央視今播釣魚島紀錄片 揭日本明搶暗竊謀劃

即時中國
更新時間：08:23 2026-07-27 HKT
發佈時間：08:23 2026-07-27 HKT

中日關係緊張之際，由中央廣播電視總台攝製的大型紀錄片《釣魚島：波濤下的真相》，今日起一連五集面向全球播出。據介紹，該片通過口述歷史、專家解讀、文獻梳理等，強調釣魚島「自古以來就是中國領土」，並「揭露日本明搶暗竊的十年謀劃」。

直擊日方法律漏洞

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據央視新聞報道，本月27日至31日，《釣魚島：波濤下的真相》將在CGTN英語頻道13:30檔五集連播。另外，7月27日CGTN紀錄頻道4:00檔、8月2日央視紀錄頻道（CCTV-9）22:05檔將播出75分鐘紀錄電影版。

該片以時間為序，分「順風相送」「竊島真相」「私相授受」「擱置爭議」「無懼風浪」五集，「層層遞進呈現跨越時間與空間的主權證據鏈，揭露日本明搶暗竊的十年謀劃，解讀日本從『以鄰為伴』到『以鄰為壑』的演變軌跡，直擊美日勾連下的法律漏洞」。

報道稱，台灣宜蘭縣漁民的回憶、600多年前航海文獻的記載、中琉歷史文獻上的墨跡、世界各國古地圖上的標注，均使「釣魚島自古以來就是中國的固有領土」的結論不言自明。
 

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