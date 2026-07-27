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肝破裂︱杭州店長見不適食客一異樣 堅持送院原來內出血已2公升

即時中國
更新時間：00:01 2026-07-27 HKT
發佈時間：00:01 2026-07-27 HKT

浙江杭州有醒目食店店長，目睹一名不適男遊客腹部異常鼓漲，堅持捉對方到醫院求診，結果男遊客居然是肝破裂已出血2000毫升，一度要發出病危通知。

誤當中暑拒絕求醫

據央視報道，遊客黃先生7月20日在杭州旅行，於一間餐廳用膳時突感劇烈腹痛、直冒冷汗，他與妻子以為自己只是中暑，休息一會即可，毋須求醫。

食店90後副店長任麗燕上前了解時，發現黃先生腹部異常鼓起，認為情況可疑，堅持帶黃先生到5分鐘車程外的醫院檢查。

任麗燕（右）到醫院探望死裡逃生的黃先生。央視
任麗燕（右）到醫院探望死裡逃生的黃先生。央視

黃先生「被逼」與任麗燕到醫院，起初還能正常對話的黃先生，情況突然急速惡化，醫生為他緊急做CT檢查後，發現黃先生原來肝臟破裂大出血，要立即做手術，院方更向黃妻發病危通知。

由於情況危急，任麗燕先幫忙墊支醫療費用，並協助受驚的黃太辦理入院手續，凌晨才離開。

遲半小時手術搶救必死

黃先生經手術搶救後始脫離危險，主治醫生指，黃先生腹腔內出血達2000毫升，接近人體總血量一半，如延誤求醫半小時，必死無疑。

黃先生的兒子、兒媳婦趕到杭州，照顧仍待復原的黃先生，並感謝任麗燕的救命之恩。

任麗燕則謙稱指，只是做了一件舉手之勞的小事，「他們費了很大陣仗感謝，我好像有點配不上」。

 

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