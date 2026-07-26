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武漢百萬Fans女網紅想暴富 私人訂製不雅片售金主被捕

即時中國
更新時間：21:47 2026-07-26 HKT
發佈時間：21:47 2026-07-26 HKT

據內媒《極目新聞》報道，湖北武漢警方日前破獲一宗利用直播引流、私下販賣不雅影片牟利的色情犯罪。一名擁有超過百萬粉絲的女網紅與其經理人合謀，向直播間的大額打賞觀眾販賣訂製不雅影片。

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轉錢要求拍不雅影片

武漢市公安局洪山分局透露，他們於上月15日進行網絡安全巡查時，在某個舞蹈直播間的留言區內發現與色情相關的隱晦字眼，經過一番周旋，成功取得一段尺度極大的私密影片。為排除人工智能（AI）合成嫌疑，警方翻查該名網紅的來往資金數據，鎖定一則要求對方發送訂製不雅影片的露骨轉帳備註。警方隨後於同月23日採取行動，成功拘捕涉案的李姓女主播（下稱李某）。

李某起初堅稱影片中的女子並非本人，試圖以肖像被AI偽造推諉責任。惟警方發現，其住宅客廳擺設與影片場景完全一致，並於一部被稱為「兒童學習機」的平板電腦中查獲36部不雅影片。李某隨後供出同謀，警方於兩日後（25日）遠赴吉林通化，將另一名涉案人員朱姓經理人拘捕。

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曾因舞蹈影片走紅

調查顯示，李某舞蹈專業出身，於2024年8月曾憑藉一段舞蹈影片一夜走紅，讚好次數超過70萬。朱某其後以網紅經理人身份與其接觸，並慫恿她「討好大額打賞的金主（榜一大哥）即可暴富」。兩人隨後合謀，決定以私下販賣訂製不雅影片的方式快速牟利。

目前，兩人因涉嫌製作、販賣淫穢物品牟利罪，已於周四（23日）被當地檢察機關逮捕，案件仍在進一步審理中。
 

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