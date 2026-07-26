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居粵東北婦買「五隻毛桃」學煲湯 網民大驚勸勿學煮「煲仔飯」

即時中國
更新時間：21:45 2026-07-26 HKT
發佈時間：21:55 2026-07-26 HKT

有初到廣東定居的東北婦人，學習廣東煲湯文化時，疑廣東話未精鬧出笑話，將「五指毛桃」，當作「五隻毛桃」，笑得網民大驚提醒「千萬不要學煲仔飯」。

網民「夯姐」原是東北人，約一個月前移居廣東惠州，常拍短片分享學習廣東文化和在南方生活的點滴。

有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。
有東北婦人學煲廣東湯時，錯把五指毛桃，當作五隻毛桃，鬧出笑話。

7月18日，「夯姐」決定學煲廣東湯水。她表示，聽當地人建議，決定先試試煲可以祛濕的湯水，以適應廣東的天氣，於是買了排骨、赤小豆、五隻毛桃等材料。

由於「夯姐」不明白毛桃的處理方法，於是詢問網民，指當日在街市很難才找到毛桃，但到了正式煲湯時，卻疑惑「要把桃子放水裡泡著，還要用滿是桃毛的水煲湯」、「煲湯時毛桃要不要切開」、「水果可不可以和排骨放在一起燉」等。

「夯姐」的發問，引起網民熱烈回應，有人提醒她煲湯的材料應該是像樹根一樣的「五指毛桃」，起初「夯姐」仍堅信自己沒買錯材料，但「群情洶湧」下，她才相信自己聽錯了「五隻毛桃」，鬧出了笑話。

這條「夯姐」烏龍煲湯的短片，迅即在網上熱傳，至今已有逾11.6萬次轉發、2.3萬點讚。網民表示，「千萬別學煲仔飯……」、「五指毛桃是藥名是樹根來的 不是真的桃」、「幸好不是做煲仔飯，要是下個兒子進去……」、「獅子頭是不是要搞個獅子」、「不妨試一試，看看能不能吃喝」。

 

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