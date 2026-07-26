九寨溝｜暴雨引發山泥傾瀉封主幹道 官方緊急撤離滯留旅客

正值暑假旅遊黃金檔期，四川著名旅遊勝地九寨溝驚傳泥石流（山泥傾瀉）。九寨溝風景名勝區管理局今日（26日）傍晚發出緊急通報，指景區於今日下午3時50分，因局部地區遭受短時強降雨，不幸引發泥石流災害。山洪夾雜泥石傾瀉而下，導致景區內部分主要道路交通嚴重受阻，大批旅客一度在現場滯留。當局已即時啟動二級應急響應，所幸目前未接獲任何傷亡報告，大批滯留遊客正由當局協助撤離。

九寨溝管理局通報指出，災害發生後，當局已在第一時間啟動二級防汛及地質災害應急響應。為確保旅客生命安全，景區聯合九寨溝縣有關單位、阿壩大九旅集團，以及景區應急管理處、消防隊及規劃建設處等部門，組成跨部門搶險隊伍，迅速趕赴受災現場展開救援。

救援人員一邊協助疏散受影響的旅客，一邊動用重型機具進行搶險處置及清理路面淤泥，並對景區周邊的山體展開地質隱患排查工作。

管理局發言人表示，截至今日傍晚，景區內的秩序大致平穩，滯留的遊客正在工作人員的引導下，安全、有序地撤離景區，事件中並無造成任何人員傷亡。