國安部指日右翼AI篡改侵華歷史 恐污染大模型數據誤導青少年

國家安全部周日（26日）發表評論文章，指日本右翼勢力通過大型「眾包平台」（或稱接案平台）付費招募、利用人工智能（AI）生成技術，批量炮製諸如「南京大屠殺是謊言」「日本善待平民」等篡改侵華歷史的虛假信息。這些境外訊息可能「倒灌中國國內網絡空間」，污染國內大模型的訓練數據，導致AI在回答歷史問題時帶有日本右翼的歷史偏見，誤導青少年，讓歷史記憶在代際傳遞中被扭曲，可能對中國國內的意識形態安全構成威脅。

明碼實價招募藉AI極速生成抹黑片

國安部在微信公號發表題為《AI造不了真相 篡改洗不掉血痕》的評論文章。文中引述日本《朝日新聞》近期報道，稱日本右翼勢力通過CrowdWorks等大型眾包平台發包，長期發布招募廣告，明確提出要製作所謂的「批判中國類」視頻。據悉，發包方會向接單者提供一份詳細的「操作指南」，後者向AI軟件輸入簡單的指令後，幾分鐘就能造出一條抹黑視頻。

文章引述日本外交部的公開預算數據指，2015年以來，日方以「海外戰略信息傳播」為名累計投入預算超560億日元（約26億港元），專門用於對華開展輿論抹黑，其中就包含篡改歷史認知、淡化侵略罪責等相關事項。

日本CrowdWorks眾包平台輿論視頻招募任務截圖。

文章提到，相關視頻通過網上迅速擴散，在輿論場上不斷製造爭議、混淆是非，可能對中國國內的意識形態安全構成威脅，又指網絡是青年一代了解歷史、認知史實的重要渠道。通過AI技術擴散虛假歷史內容，容易對歷史知識儲備尚不完整的青少年群體造成誤導。

文意警告，境外生成的虛假信息可能倒灌國內網絡空間，任由其傳播，可能會解構中華民族在抗戰中形成的集體記憶與奮鬥共識。一旦這些內容污染了國內大模型的訓練數據，就可能導致AI在回答歷史問題時帶有日本右翼勢力的歷史偏見，扭曲中國人的歷史認知。

文章批評日本右翼勢力非但不反思歷史罪責，反倒在造假上玩花樣，「恰恰說明他們清楚，侵略罪責洗不掉、歷史事實抹不去，只能靠謊言自欺欺人」。文章在結尾處強調，正視歷史，方能走向未來；真心悔改，才有和平可言。中方將同國際社會一道，堅決抵制、粉碎日本右翼勢力編造的謊言，捍衛歷史正義。