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甘肅雙石門︱景區山洪暴發10死23傷 露營客遭沖走一刻曝光︱有片

即時中國
更新時間：17:20 2026-07-27 HKT
發佈時間：17:20 2026-07-27 HKT

央視新聞消息，7月26日，位於甘肅省定西市渭源縣的雙石門景區發生山洪災害，截至26日18時，已造成10人罹難，23人受傷，另有174人被救出。事發當日，當地氣象台已發出暴雨黃色預警，預計定西市安定東部、通渭大部局地有小時雨強大於30毫米的短時強降水，可能造成山洪等災害。

網上陸續流出事發一刻的影片，顯示山洪突然湧至，正在露營的遊客紛紛往河邊兩旁高處走避，但部份人走避不及，被洪水沖走。

新華社引述渭源縣政府報道指，26日下午，渭源縣一景區受短時強降雨影響，引發山洪，致部分露營遊客被困。

目前，當地公安、消防等救援力量已到場開展救援，相關工作正在持續進行中。

救援人員介紹，近年來，每逢夏季，有大量遊客自駕到雙石門景區露營遊玩，「來避暑的人很多。」景區入口位於212國道旁，是景區地勢最低、最平緩的地帶。遊客駕車從入口駛進山谷，沿著盤山公路，地勢逐漸升高，山谷間有一條較淺的河流，兩側是草原森林。他表示，景區內並沒有設置集中的營地，遊客看到景色不錯的地方，就可以停車，在河邊的草原上搭帳篷，露營、燒烤、涉水。

 

 

 

 

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