LV商標維權︱內地樓盤開發商用四葉雕花裝飾捱告 辯解：中國傳統寶相花

國際奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在內地的商標維權行動再度擴大，此次更首度跨界涉足房地產建築領域。據內地媒體「上游新聞」報道，福建廈門一個住宅樓盤因在公共區域使用四葉雕花裝飾，被LV指控侵犯商標權並告上法庭。

根據企業資訊平台「企查查」的資料顯示，LV近日正式起訴廈門某房地產開發商及物業管理公司。LV的起訴理由指出，該樓盤在公共區域大量使用了與其註冊商標高度相似的四葉花卉紋樣，涉嫌攀附品牌的知名度。據悉，該案件已排期於8月10日開庭審理。

LV向用四葉雕花裝飾的內地樓盤開發商提告。上游新聞

LV向國家知識產權局提告。法新社

「LV」控告內地茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權。法新社/微博@瘋狂的哥哥

首涉房地產領域

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報道指出，該涉事樓盤的設計定位為「新中式」風格，其外觀立面、入戶大堂、景觀護欄以及樓道鏤空等公共區域，均廣泛運用四葉花卉雕花紋樣。LV方面向法院提出訴求，要求判令開發商拆除並替換小區內所有涉嫌侵權的雕花裝飾，同時須賠償其經濟損失及因維權而產生的各項合理費用。

面對LV的指控，樓盤開發商解釋，涉案的花紋設計實源自中國傳統的「寶相花」及「柿蒂紋」，屬於中式園林設計中的通用裝飾，其目的純粹用於景觀美化。開發商重申，此舉絕無意圖攀附任何奢侈品牌，因此並不構成商標侵權行為。

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繼早前控告內地知名茶飲品牌「茉莉奶白」（MOLLYTEA）涉嫌商標侵權後，這是LV首次將商標維權的觸角延伸至房地產領域。根據公開數據顯示，LV在過去5年間於中國內地發起的商標維權訴訟高達1691宗，單在今年上半年便新增了56宗，反映該品牌在捍衛知識產權方面的態度極為強硬。