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《回家之路》︱重現兩岸「靈魂擺渡人」劉德文經歷 送老兵骨灰回大陸

即時中國
更新時間：10:09 2026-07-26 HKT
發佈時間：10:09 2026-07-26 HKT

「您已經回到您的故土了！」重現兩岸「靈魂擺渡人」真實故事的兩岸溫情電影《回家之路》，近日發布演員陣容及20秒預告片，感動全網。影片改編自台灣高雄里長劉德文20多載護送台灣老兵魂歸故土的真實經歷，呈現海峽兩岸的共同鄉愁。該片由來自台灣的許肇任執導，張震等兩岸演員領銜，在福建泉州古城拍攝，預期今年內上映。有網民說，看了幾秒預告片已眼泛淚光。

電影原型劉德文是台灣高雄市左營區祥和里里長。2003年，一位87歲的湖南老兵臨終前懇請劉德文將其骨灰送回老家安葬，劉承諾並自費完成了首次護送。隨後，他接到越來越多請託，為了幫助老兵們實現「落葉歸根」的願望，劉德文不顧家庭壓力和個人安危，20多年間用背包護送了逾400位老兵骨灰回大陸，足跡踏遍全國20多個省份，被兩岸民眾稱為「靈魂擺渡人」。

任達華等兩岸三地陣容演出

電影上周正式宣布執演陣容，集結了兩岸三地的幕後與演員。由許肇任執導，台灣編劇張家魯監制，張震、張鈞甯、張孝全、任達華、馬思純領銜主演。

短短的20秒預告片，顯示出蒼茫黃土山河、熱鬧鄉土民俗、老兵圍坐夜談的畫面。主角劉里長（張震飾）護送台灣老兵骨灰重返故土，說出「您已經回到您的故土了」、「一起回家」兩句台詞。電影海報中還錯落交織的老兵的姓名，寓意着老兵們歸鄉夙願實現。

「看完預告直接紅了眼眶，那些漂泊半生的老兵，一輩子最大心願就是葬回故土，這條回家路隔了整整一道海峽，太戳心了。」一名網民留言道：「看完預告片陷入沉思，當年的分離是時代造成的無奈，如今有人願意搭橋，讓離散的人終能踏上回家路，格外珍貴。」

據了解，除了劉德文外，台灣還有一批默默無聞的民間義工，擔當兩岸「靈魂擺渡人」。其中包括已故國民黨上將胡璉孫女胡敏珍。她以胡璉將軍和平公益促進會理事長，數年來，自費核實老兵籍貫，至今已親自護送30餘位赴台老兵骨灰返回山東、陝西、湖北等地。每一次交接，她都會輕聲對骨灰壇細語：「爺爺，到家了」。

《星島》中國組

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