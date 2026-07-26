颱風紅霞︱連續登陸惠東、惠陽掀巨浪 風力珠江東十年最強超「杜鵑」︱有片
更新時間：10:33 2026-07-26 HKT
發佈時間：10:33 2026-07-26 HKT
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颱風紅霞吹襲廣東省。周日（26日），大約凌晨3時50分及6時前後，紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸，其中在惠東登陸時為強颱風，中心附近最大風力45米/秒。紅霞超過2003年颱風杜鵑，成為惠州最強登陸颱風；也是2016年颱風海馬以來，廣東珠江口東岸10年來最強登陸颱風。
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央視新聞報道，紅霞登陸後，惠東海邊掀起大浪，狂風暴雨橫掃街區，樹木劇烈搖晃，有路燈被吹斷。目前，惠東已實行「五停」措施（停課、停工、停產、停運、停業），並轉移7萬多人。暫未有傷亡報告。
氣象部門預計，紅霞登陸後將深入內陸，將為江西、湖南、湖北等地帶來強風雨。由於其環流在陸地停留時間較長，降雨影響將持續至周二（28日）前後，最遠可波及河南、山東等省份。今日（26日）早上至周一（27日）8時，廣東中東部、江西南部、湖南東南部及福建南部等地部分地區將有大暴雨，局地甚至有特大暴雨（250至500毫米）。
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