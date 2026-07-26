颱風紅霞︱深圳地鐵恢復營運 寶安機場下午2時前取消253航班︱有片

颱風紅霞吹襲廣東省。周日（26日），大約凌晨3時50分及6時前後，紅霞先後在惠東登陸，中心附近最大風力45米/秒。紅霞超過2003年颱風杜鵑，成為惠州最強登陸颱風；也是2016年颱風海馬以來，廣東珠江口東岸10年來最強登陸颱風。 ​



深圳地鐵於微信發出通告，自今日（26日）9時開始，所有推遲運營的地鐵車站及龍華有軌電車已恢復運營。



深圳機場方面，根據颱風影響對26日下午2時前的航班計畫進行取消，共253架次。



高速方面，26日0時起對鹽田、龍崗、坪山、大鵬部分高速公路實施臨時交通管制。



三防辦處獲悉，截至26日7時，全市共疏散轉移約10.3萬人，921處室內緊急避難場所已全面開放，並集中安置約2.2萬人。



深圳氣象台表示，颱風紅霞逐漸遠離深圳，風力有所減弱，今日早上11時將大鵬新區、大鵬灣和大亞灣台風預警信號降級為黃色，其餘地區（除深汕）颱風預警信號降級為藍色，預計下午最大陣風仍有8-10級。

颱風紅霞深夜先後在惠東、惠陽兩次登陸。央視截圖

颱風紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸。微博@Walle胡嘯

颱風紅霞先後在惠東、惠陽兩次登陸。微博@Walle胡嘯

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風力為珠江口東岸十年最強

央視新聞報道，紅霞登陸後，惠東海邊掀起大浪，狂風暴雨橫掃街區，樹木劇烈搖晃，有路燈被吹斷。目前，惠東已實行「五停」措施（停課、停工、停產、停運、停業），並轉移7萬多人。暫未有傷亡報告。



氣象部門預計，紅霞登陸後將深入內陸，將為江西、湖南、湖北等地帶來強風雨。由於其環流在陸地停留時間較長，降雨影響將持續至周二（28日）前後，最遠可波及河南、山東等省份。今日（26日）早上至周一（27日）8時，廣東中東部、江西南部、湖南東南部及福建南部等地部分地區將有大暴雨，局地甚至有特大暴雨（250至500毫米）。