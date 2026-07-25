攜程被罰近52億︱內媒揭霸王式壟斷操作 ¥200一晚民宿老闆僅收¥80

攜程集團有限公司（簡稱攜程）因濫用市場支配地位並實施壟斷行為，今日（25日）遭國家市場監督管理總局（簡稱市監局）作出行政處罰。市監局責令攜程停止違法行為，全額退還強制扣除酒店經營者的訂單儲備金1.22億元（人民幣，下同）；沒收違法所得16.58億元；並處以其2025年中國境內銷售額469.58億元7.5%的罰款，合計35.21億元。各項罰沒款項合共高達51.79億元。

這是內地監管部門在反壟斷領域開出的最高比例罰單，超越了此前阿里巴巴的4%及美團的3%。同時，「沒收違法所得」也是在阿里及美團案中未曾出現的重罰方式。

據《北京日報》新媒體「長安街知事」引述《經濟日報》分析指出，攜程此次面臨最重罰單，主因在於其違法行為具備極高的隱蔽性、技術性及系統性危害。攜程作為目前內地最大的線上旅遊平台，不但利用技術手段操控價格，更迫使商家接受獨家合作的「霸王條款」，導致酒店行業利潤嚴重下滑，損害公平競爭市場秩序，並加劇「內卷式」競爭。

以流量分配建隱性控制體系

與以往直接要求「二選一」的明文規定不同，攜程構建了一套以流量為核心的隱蔽控制體系。平台將合作酒店分為「特牌」、「金牌」及「無牌」3個等級。「特牌」酒店可獲最多流量及權益支持，代價是必須與攜程獨家合作；「金牌」酒店則需承諾提供「全網最低價」，即價格須比其他平台低20元或5%。



這套規則並未寫入合約，而是由業務經理口頭傳達。若酒店在其他平台上架或價格未達標，便會遭到降級及限流懲罰。有酒店反映，開業至今被撤銷金牌3到5次，每次均面臨15天至1個月的流量懲罰期。這種做法將優質資源鎖定在單一平台，大幅提高了市場壁壘。

利用技術手段剝奪商家定價權

除了流量「軟控制」，攜程亦利用「調價助手」、「掛牌通」等工具實施「硬手段」。平台打著「智能調價、提升收益」的旗號，卻未經商家同意便透過後台系統自動掃描競爭平台的價格，強制下調房價。陝西有酒店指出，調價助手曾在1天內頻繁改價10多次；江蘇亦有商家抱怨，攜程在未獲授權下先後9次強制開通調價功能，將節假日480元一晚的房價擅自改為130元，商家拒單反而遭到扣分罰款。

此外，當同一房型在美團賣100元、攜程賣98元時，因未達到攜程要求低於5%（即95元）的標準，系統便會直接在掛牌通扣除酒店3元。更有民宿店主透露，平台綜合佣金率最高可達50%以上，200元的訂單最終到手僅約80元。

重罰旨在遏制內卷

交銀國際的研究報告顯示，攜程在國內旅遊行業的交易總額（GMV）市佔率高達56%。支配地位越強，濫用行為的危害越廣，故處罰必須產生足夠的阻嚇作用，讓違規企業感到「肉痛」，從而警示整個行業。

分析指出，這是一宗深入整治惡性競爭的標誌性案件。中國飯店協會副會長兼秘書長宋小溪表示，若酒店因利潤枯竭而無力維持服務品質或進行翻新，最終消費者得到的並非便宜的好酒店，而是質素每況愈下的住宿體驗，這種不可持續的模式最終的代價仍會由消費者買單。