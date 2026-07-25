中美關係︱傳習近平9月訪美 美媒：北京或無視特朗普推新關稅︱分析

中美關係在陰晴不定的局勢中迎來新一輪波動。繼美國總統特朗普（Donald Trump）今年五月訪華後，近日有消息指，國家主席習近平將於今年九月展開訪美行程。然而與此同時，特朗普政府再度祭出關稅重拳，宣布以「強迫勞動」為由，根據《1974年貿易法》第301條，向全球六十個貿易夥伴徵收介乎百分之十至十二點五的新關稅，其中針對中國商品加徵高達百分之十二點五的新關稅。

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美國對鋼鋁衍生產品有重大需求。路透社

各國汽車製造商重視美國市場。美聯社

特朗普再向各國收取關稅。美聯社

特朗普去年4月宣布對全球逾百國徵收對等關稅。路透社

此舉為兩國關係與即將到來的元首會晤增添不明朗因素。不過有分析指出，該措施雖然會引起北京當局不滿，但未必會促使中方採取實質性的報復行動。

中方反對單邊措施

據美媒估算，在最新關稅政策調整後，中國商品面臨的美國有效關稅稅率將達22.2%，較先前的制度微升1.4%。這項新關稅將正式取代已於七月二十四日到期的全球10%基準關稅。

針對美方的新舉措，外交部發言人林劍在週五（24日）的例行記者會上重申，中方一貫堅決反對任何形式的單邊關稅措施。然而，當被媒體問及中方會否採取相應的反制或報復措施時，林劍並未作出直接回應。

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專家：預期北京保持克制

台灣《中時新聞網》引述經濟學人資訊社（EIU）經濟分析師徐天辰（Tianchen Xu）的觀點指出：「北京當然會口頭表達對此類關稅措施的強烈反對，但預期這一次中國不會採取實質性的報復行動。」

分析指出，中美這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係近期正逐漸緩和，這很大程度上得益於雙方在關稅戰中達成階段性的停火協議。在去年衝突最為激烈時，美國曾一度將針對中國商品的關稅大幅提高至最高145%。

隨後，特朗普與習近平在南韓舉行首腦會峰後，對外公布了一項為期一年的貿易停火協議。除非雙方同意延長，否則該協議將於今年十一月到期。這項停火協議促使部分懲罰性關稅、稀土出口限制，以及美方針對中國造船企業的調查暫停實施。

根據雙方去年十月在馬來西亞達成的協議，中國商品輸美的有效關稅曾維持在30%左右。其後，由於部分關稅被美國最高法院裁定違法而推翻，實際稅率有所下降。今年五月，中方曾明確表示，願意接受美國關稅提高至去年談判所達成的水平，並將持續與美方保持磋商，以期延長關稅休戰安排。



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美媒亦對此分析指出：「美國政府此次轉向新的關稅制度，對中國整體關稅水平的影響實際上十分有限。對於中國強大的出口機器而言，相關衝擊幾乎難以察覺；而對於中國整體的經濟增長情勢，大局亦沒有改變。」

關稅上限或維持在32%

然而，中美貿易關係仍面臨其他潛在危機。美國政府目前仍同步推動多項貿易調查，其中包括檢視各貿易夥伴是否存在製造業產能過剩的問題。目前尚不清楚該項調查何時會公布結果，亦無法確定若未來因此祭出新的懲罰性關稅，會否與此次以「強迫勞動調查」為依據的新關稅疊加實施。

徐天辰表示：「美國終究還是會對全球加徵更多關稅，這也包括中國在內。」但他認為，華府不太可能單單針對中國進行極端打擊，並會將對華的整體有效關稅維持在32%以下。這正是中國在先前的貿易談判中，所表明可以承受的關稅上限。

美佔中國出口比重創新低

儘管中美緊張關係有所降溫，但雙方仍須面對科技出口限制、制裁以及其他依然存在的體制性障礙。目前，美國市場佔中國總出口的比重已降至約百分之九的歷史新低，僅為2017年至2018年貿易戰爆發前高峰時期的一半左右。

此外，特朗普政府近來亦持續對中方是否嚴格遵守關稅休戰協議表示懷疑。美國貿易代表葛里爾（Stephen Vaughn）近日表示，北京在稀土出口方面的履約情況「並不完美」。

雖然雙方已達成停火協議，但中國出口至美國的稀土磁鐵數量仍遠低於貿易戰爆發前的水準。這表明兩國在關鍵原材料領域的博弈與脫鉤趨勢依然在暗中持續。