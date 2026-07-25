攜程涉壟斷︱市監局罰款近52億 指強制酒店經營者提供「全網最低價」

消費者不時參加旅遊平台，希望找到平價酒店或機票。央視新聞報道，攜程集團有限公司（簡稱攜程）被指濫用市場支配地位實施壟斷，今日（25日）被市場監管總局罰款51.79億元（人民幣‧下同）。



報道指，今年1月以來，市場監管總局對攜程立案調查；成立專案組對攜程進行現場調查；對其他競爭性平台和大量平台內酒店經營者等廣泛開展調查取證；開展大數據分析和算法解析；組織專家開展研究論證。

禁「特牌」酒店與其他平台合作

經查，2020年以來，攜程濫用其在中國境內在線酒店預訂平台服務市場的支配地位，以流量分配機制為核心，利用平台規則、技術手段，實施兩種壟斷行為：



一‧要求「特牌」酒店經營者開展獨家合作，以給予最多流量傾斜、權益支持等為激勵，誘導交易額高、服務品質好、用戶吸引力強的酒店經營者選擇「特牌」，並要求其不得與競爭性平台開展合作。



二‧強制「金牌」「無牌」酒店經營者給予「全網最低價」，要求跨平台經營的酒店經營者在攜程平台的價格全網最低，並允許其直接調價，如發現酒店價格高於競爭性平台，攜程即通過「調價助手」「掛牌通」等技術工具和人工手段調低價格。

用技術手段監察獨家合作

同時，攜程利用技術手段監測酒店經營者獨家合作、「全網最低價」實施情況，並通過限制流量、「摘牌」、扣除訂單儲備金等懲罰性措施保障行為實施。

攜程上述行為排除、限制了市場競爭，限制了酒店經營者跨平台經營，侵害了酒店經營者自主定價權，損害了消費者利益，加劇了行業「內卷式」競爭，阻礙了行業健康發展，構成《反壟斷法》內的沒有正當理由限定交易和附加不合理交易條件的濫用市場支配地位行為。



根據《反壟斷法》相關規定，綜合考慮攜程壟斷行為的性質、程度、持續時間等因素，市場監管總局依法作出行政處罰決定：責令攜程停止違法行為，全額退還強制扣除酒店經營者的訂單儲備金1.22億元；沒收違法所得16.58億元；處以其2025年中國境內銷售額469.58億元7.5%的罰款，計35.21億元。

