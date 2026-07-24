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菲爾茲獎︱數學家鄧煜至愛睇動漫 獲悉得獎淡然續睇小說

即時中國
更新時間：15:15 2026-07-24 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-24 HKT

中國青年數學家鄧煜，與同為北京大學數學科學學院校友的王虹獲得被譽為數學校諾貝爾的「菲爾茲獎」，實現了中國學者在該獎項「零」的突破，這也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎。

2026年國際數學家大會（ICM）官方昨日（23日）揭曉，中國青年數學家鄧煜，與同為北京大學數學科學學院校友的王虹，榮獲被譽為「數學界諾貝爾獎」的菲爾茲獎（Fields Medal），其中，36歲的鄧煜原來是深圳人，現任芝加哥大學數學系教授。

相關新聞：數學界「諾貝爾」│中國籍數學家鄧煜王虹獲「菲爾茲獎」 馬克龍致電王虹讚「好榜樣」

頒獎當天，鄧煜接受央視訪問表示，自己早在半年前知道得獎。今年1月，菲爾茲獎委員會會給他電郵，當時他正在看一本小說。他覺得「有點意料之中」，所以讀了一遍郵件，就繼續看小說。

深圳長大讀中小學

1989年出生的鄧煜小學就讀於蛇口育才一小，初中、高中就讀於深圳高級中學（集團）。2006年，他代表中國參加第47屆國際數學奧林匹克競賽（IMO）勇奪金牌，成為深圳建市以來第三位國際數學奧林匹克金牌獲得者。此後，他保送北京大學數學系，後赴美國麻省理工學院深造，在普林斯頓大學獲得博士學位，現任芝加哥大學教授，長期從事偏微分方程、數學物理、流體力學等領域研究。

鄧煜是個動漫迷，連微信頭像也是動漫人物。在社交平台上，除了解答學術問題，也會請大家推薦好看的動漫。出國留學後，動漫和小說成為他最大娛樂，有時甚至寫寫詩歌。

菲爾茲獎每四年頒一次

菲爾茲獎由國際數學聯盟每四年頒發一次，授予40歲以下取得傑出成就的數學家，被公認為「數學界的諾貝爾獎」。自1936年設立以來，全球僅有60多位數學家獲此殊榮。1982年、2006年，丘成桐、陶哲軒兩位華裔數學家摘得該獎。鄧煜和王虹是中國數學家首次獲獎。

鄧煜接受央視採訪時表示，兩位中國數學家同時獲得菲爾茲獎，是中國數學長期發展的成果，也期待未來有更多中國青年數學家走向世界舞台。

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