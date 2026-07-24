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湖南圖書館指有讀者違規翻牆 宣佈關停Wi-Fi及公開手機號

即時中國
更新時間：08:44 2026-07-24 HKT
發佈時間：08:44 2026-07-24 HKT

位於湖南長沙的國家一級圖書館「湖南圖書館」近日宣布，館內無線網絡（Wi-Fi）臨時關停整改，原因是部分讀者上網後擅自使用「翻牆」（VPN）軟件訪問境外違規網站，存在嚴重安全隱患。3名涉事讀者手機號中的7位數字更被公開。

3讀者手機號被公開

湖南圖書館本月21日發公告稱，經技術監測核實，有讀者連接館內公用Wi-Fi後，擅自使用翻牆軟件訪問境外違規網站，引發異常流量。相關行為涉嫌違法，已被網信部門記錄。涉事讀者手機號的前3位和後4位數字遭曝光，內地手機號共11位。

公告亦指，為保障館內網絡運行、築牢讀者資訊安全防線，近期將對公用Wi-Fi系統實施整改。整改自7月22日起實施，期間館內公用Wi-Fi將臨時關閉，後續將視乎實際情況逐步恢復服務。館方還提醒，網絡空間並非法外之地，館方將常態化強化網絡環境監測，對讀者入網違規行為秉持「零容忍」原則。情節嚴重、涉嫌違法的，將移交公安、網信等部門處置。

湖南圖書館是中國最早以「圖書館」命名的省級綜合性公共圖書館，始建於1904年，目前是全國古籍重點保護單位。

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