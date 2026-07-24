中國觀察：寧見菲外長 不見日外相？

正在馬尼拉召開的東亞系列外長會，堪稱當下地區關係「晴雨表」，看點十足。東盟與中日韓外長會昨如期舉行，日本外相茂木敏充全程參會，中方席位卻換了面孔，外長王毅並未現身，由副部長華春瑩代為出席。這罕見缺席動作，充分說明目前中日關係有多壞。

東盟+中日韓框架旨在攜手合作

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東盟+中日韓框架設立於1997年金融危機時期，初衷是東亞國家抱團協商、攜手合作，每年夏天召開。中方向來十分重視這個機制，外長甚少缺席。例如2012年，日本政府推動所謂「釣魚島國有化」，引發外交風波，當年7月時任中國外長楊潔篪在柬埔寨仍按計劃出席了東盟與中日韓外長會。

再比如2022年8月初，美國眾議長佩洛西破天荒訪台後，日方跟隨G7發聲明批評解放軍圍台軍演升高地區局勢。中方強烈不滿，召見日本大使嚴正交涉。當時正值在柬埔寨出席東盟系列會議的外長王毅，也沒有缺席中日韓外長會，只取消了原定的中日外長雙邊會晤。

今次王毅在馬尼拉，卻乾脆連這場多邊會議都不出席，降格力度比以往更強，矛頭明顯指向日本。儘管日方聲稱，茂木敏充在會場期間曾與王毅「短時間接觸」，但相信至多是會場內的點頭碰面，完全算不上甚麼外交互動，純屬日方自我圓場的說法。

值得注意的是，短短兩天前，中菲船隻在南海仁愛礁再起摩擦，但即使火藥味十足，王毅前日仍應約與菲外長拉扎羅雙邊會晤，新華社還發了握手相。雖然這可能是對東道主菲律賓的尊重，但兩組畫面一對照，誰都能讀出：眼下中日關係，遠比中菲棘手得多。

自去年11月日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」論、觸碰中方主權紅線後，中日對話近乎停擺。此後東京雖多次對外釋放希望溝通的信號，卻始終沒有拿出修正涉台錯誤立場的實質行動，中方自然不會輕易重啟高層交流。

紀曉華