重慶彭水山體崩塌災害造成11人死亡50人失聯

本月17日9時許，重慶彭水縣漢葭街道發生大型山體崩塌災害。官方今晚（23日）公布，災害發生以來，經廣泛開展線索徵集、現場登記、走訪調查、技術甄別、信息彙總比對等工作，結合救援進展，核對出本次山體崩塌災害造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。

央視報道指，災情發生後，當地調度部署，多支專業救援隊伍馳援彭水，組建現場搶險救援指揮部，連續多日爭分奪秒開展不間斷全域搜救。

相關新聞：重慶山泥傾瀉︱彭水安置點貨車難入 電單車義工排隊爭送水送糧︱有片

不過因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，在嚴防發生次生災害和確保救援人員安全的情況下，采用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。目前，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，已無生命跡像。

目前，搜尋工作仍在繼續推進，已組織專業人員對周邊影響區域安全進行了科學檢測。