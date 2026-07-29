Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重慶山泥傾瀉︱當局確認51死 仍有10人失聯

即時中國
更新時間：00:22 2026-07-31 HKT
發佈時間：10:45 2026-07-29 HKT

本月17日上午9時許，重慶彭水縣漢葭街道發生大型山泥傾瀉災害。連日來救援人員展開全力搜救，截至31日凌晨，當局確認51人遇難，仍有10人失聯。

落石體積大數量多 救援難度極大

彭水縣通報，截至目前，陸上災害現場已經全部搜尋完畢，將盡快恢復烏江三橋等中斷交通及相關地區的生活秩序。烏江水域清理淤泥和搜尋工作仍在進行。

現場救援工作仍在緊張有序地進行中。央視
現場救援工作仍在緊張有序地進行中。央視

在本次搜救中，26日23時52分，救援人員在C區作業面發現了失聯的客運中巴車殘骸。另外，央視報道指，災情發生後，當地調度部署，多支專業救援隊伍馳援彭水，組建現場搶險救援指揮部，連續多日爭分奪秒開展不間斷全域搜救。

相關新聞：重慶山泥傾瀉︱彭水安置點貨車難入 電單車義工排隊爭送水送糧︱有片

不過因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，在嚴防發生次生災害和確保救援人員安全的情況下，采用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。目前，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，已無生命跡像。

目前，搜尋工作仍在繼續推進，已組織專業人員對周邊影響區域安全進行了科學檢測。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
16小時前
94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大
94歲胡楓急性膽管炎入ICU昏迷4日命懸一線 新抱陪拍片交代健康近況 醫生：福大命大
影視圈
11小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養。
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養
影視圈
15小時前
一田開設首間24小時便利店YATA GO！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰
一田開設首間24小時便利店YATA go！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰
飲食
16小時前
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
影視圈
13小時前
日落下的彩虹丨45歲唐詩詠倒戈拍ViuTV劇 Day媽零違和網民讚貼地：好過馬明開Filter
日落下的彩虹丨45歲唐詩詠倒戈拍ViuTV劇 Day媽零違和網民讚貼地：好過馬明開Filter
影視圈
11小時前
熊本地震｜便利店杯麵掃光唯一款無人問津 網民：震災下更不敢試
即時國際
5小時前
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
01:58
何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初
影視圈
16小時前
歐足協55成員國一致通過 倘FIFA拆售世界盃賽事將罷踢 
即時國際
9小時前