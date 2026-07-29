重慶山泥傾瀉︱當局確認51死 仍有10人失聯

本月17日上午9時許，重慶彭水縣漢葭街道發生大型山泥傾瀉災害。連日來救援人員展開全力搜救，截至31日凌晨，當局確認51人遇難，仍有10人失聯。

落石體積大數量多 救援難度極大

彭水縣通報，截至目前，陸上災害現場已經全部搜尋完畢，將盡快恢復烏江三橋等中斷交通及相關地區的生活秩序。烏江水域清理淤泥和搜尋工作仍在進行。

現場救援工作仍在緊張有序地進行中。央視

在本次搜救中，26日23時52分，救援人員在C區作業面發現了失聯的客運中巴車殘骸。另外，央視報道指，災情發生後，當地調度部署，多支專業救援隊伍馳援彭水，組建現場搶險救援指揮部，連續多日爭分奪秒開展不間斷全域搜救。

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不過因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，在嚴防發生次生災害和確保救援人員安全的情況下，采用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。目前，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，已無生命跡像。

目前，搜尋工作仍在繼續推進，已組織專業人員對周邊影響區域安全進行了科學檢測。