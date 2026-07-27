重慶山泥傾瀉︱救援隊發現失聯巴士殘骸 災害已致11死50人失聯

本月17日上午9時許，重慶彭水縣漢葭街道發生大型山體崩塌災害。經過救援人員連日搜救，至26日深夜取得新進展。當天 23時52分，救援人員在C區作業面發現了失聯的客運中巴車殘骸，正在推進DNA檢測以確認身份。

另外，現場搜尋與救援工作仍在緊張有序地進行中。官方23日晚上公布，結合救援進展，核對出本次山體崩塌災害已造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。

現場救援工作仍在緊張有序地進行中。央視

落石體積大數量多 救援難度極大

央視報道指，災情發生後，當地調度部署，多支專業救援隊伍馳援彭水，組建現場搶險救援指揮部，連續多日爭分奪秒開展不間斷全域搜救。

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不過因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，在嚴防發生次生災害和確保救援人員安全的情況下，采用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。目前，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，已無生命跡像。

目前，搜尋工作仍在繼續推進，已組織專業人員對周邊影響區域安全進行了科學檢測。