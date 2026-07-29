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重慶山泥傾瀉︱救援隊再確認30名遇難者 災害累計已致44人死

即時中國
更新時間：10:45 2026-07-29 HKT
發佈時間：10:45 2026-07-29 HKT

本月17日上午9時許，重慶彭水縣漢葭街道發生大型山泥傾瀉災害。連日來救援人員展開全力搜救，截至 28日21時，經新一輪搜尋後，當局再確認找到30名遇難者遺體，有部份搜尋結果正在進行DNA測試，另有搜救工作仍在進行中。惟截至目前，本次山泥傾瀉累計已造成44人死亡。

落石體積大數量多 救援難度極大

現場救援工作仍在緊張有序地進行中。央視
現場救援工作仍在緊張有序地進行中。央視

在本次搜救中，26日23時52分，救援人員在C區作業面發現了失聯的客運中巴車殘骸。另外，央視報道指，災情發生後，當地調度部署，多支專業救援隊伍馳援彭水，組建現場搶險救援指揮部，連續多日爭分奪秒開展不間斷全域搜救。

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不過因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，在嚴防發生次生災害和確保救援人員安全的情況下，采用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。目前，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，已無生命跡像。

目前，搜尋工作仍在繼續推進，已組織專業人員對周邊影響區域安全進行了科學檢測。

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