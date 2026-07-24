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數學界「諾貝爾」│中國籍數學家鄧煜王虹獲「菲爾茲獎」 馬克龍致電王虹讚「好榜樣」

即時中國
更新時間：11:20 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:20 2026-07-24 HKT

2026年國際數學家大會（ICM）官方今日（23日）揭曉，來自深圳的中國數學家鄧煜榮獲被譽為「數學界諾貝爾獎」的菲爾茲獎（Fields Medal）。36歲的鄧煜1989年生，廣東深圳人，現任芝加哥大學數學系教授。

首次有兩名中國籍數學家同時獲獎

1991年出生於中國廣西桂林的王虹同樣獲頒菲爾茲獎，她現任法國高等科學研究所（IHES）終身教授及紐約大學科朗數學科學研究所教授。

結果揭曉後，法國總統馬克龍親自致電王虹向她表達祝賀。馬克龍亦在社交平台X發文寫道：「恭喜王虹，菲爾茲獎得主！」他指出王虹曾在法國高校接受教育，現為IHES教授，因此她「體現了我們研究和教育的卓越水平」。

現場影片顯示，馬克龍稱讚王虹「做得好」，並表示他與所有法國學者均對此感到「無比自豪和興奮」。他補充指出，王虹獲獎「對年輕女孩來說，是一個非常棒的榜樣」。

這也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎，實現了中國數學發展的歷史性突破。

菲爾茲獎是國際數學聯盟設立的著名獎項，專門用於獎勵40歲以下年輕數學家，每4年頒發一次，每次獲獎者不超過4人。由於其極高的學術聲譽和嚴格的評選標準，菲爾茲獎被譽為數學領域「諾貝爾獎」。

 

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