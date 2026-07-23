Kimi K3｜胡錫進發文籲梁文鋒楊植麟等別去美國 恐遭羅織罪名成孟晚舟2.0

北京《環球時報》前總編輯胡錫進今日（23日）在微博發文，提醒內地兩大人工智能企業創始人楊植麟、梁文鋒，以及月之暗面和Deepseek的其他核心成員，從現在起的未來一段時間裏不要去美國了，也暫時別去其他「五眼聯盟」國家了。

胡錫進說：「我擔心，美國可能會以『盜取知識產權』以及『威脅美國國家安全』的莫須有罪名對他們下手，不僅打擊Kimi K3和DeepSeek，而且同時震懾在中國從事頂尖AI研究的科學家們。」

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胡錫進進一步說：「當美國在對外競爭中發生困難時，他們總有通過羅織罪名的非市場競爭方式打擊對手的衝動。也許相關行動不會發生，但是防人之心不可無，對美國這樣的政治流氓國家，還是要多存一份警惕。」

文章指出，這幾天，美國AI巨頭和政治人物對Kimi K3「竊取」美國大模型核心技術的指控甚囂塵上。比如，特朗普科技顧問邁克爾·克拉齊奧斯最新聲稱，月之暗面人工智能項目通過所謂的「蒸餾」技術對美國頂尖AI大模型的能力進行了「大規模竊取」。

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周三，美國財長貝森特指控稱，中國公司通過進行「工業規模的蒸餾攻擊」越界竊取美國知識產權，並揚言進行制裁。

胡錫進特別引用2018年華為孟晚舟在加拿大被抓作例子，指「欲加之罪，何患無辭」，除了美國，五眼聯盟其他成員國家都暫時別去了。