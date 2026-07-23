Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Kimi K3｜胡錫進發文籲梁文鋒楊植麟等別去美國 恐遭羅織罪名成孟晚舟2.0

即時中國
更新時間：18:30 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-23 HKT

北京《環球時報》前總編輯胡錫進今日（23日）在微博發文，提醒內地兩大人工智能企業創始人楊植麟、梁文鋒，以及月之暗面和Deepseek的其他核心成員，從現在起的未來一段時間裏不要去美國了，也暫時別去其他「五眼聯盟」國家了。

胡錫進說：「我擔心，美國可能會以『盜取知識產權』以及『威脅美國國家安全』的莫須有罪名對他們下手，不僅打擊Kimi K3和DeepSeek，而且同時震懾在中國從事頂尖AI研究的科學家們。」

相關新聞：Kimi K3崛起 傳美重新考慮限制中國AI模型

胡錫進進一步說：「當美國在對外競爭中發生困難時，他們總有通過羅織罪名的非市場競爭方式打擊對手的衝動。也許相關行動不會發生，但是防人之心不可無，對美國這樣的政治流氓國家，還是要多存一份警惕。」

文章指出，這幾天，美國AI巨頭和政治人物對Kimi K3「竊取」美國大模型核心技術的指控甚囂塵上。比如，特朗普科技顧問邁克爾·克拉齊奧斯最新聲稱，月之暗面人工智能項目通過所謂的「蒸餾」技術對美國頂尖AI大模型的能力進行了「大規模竊取」。

相關新聞：白宮：月之暗面Kimi K3竊取Anthropic技術、違規獲取英偉達AI晶片

周三，美國財長貝森特指控稱，中國公司通過進行「工業規模的蒸餾攻擊」越界竊取美國知識產權，並揚言進行制裁。

胡錫進特別引用2018年華為孟晚舟在加拿大被抓作例子，指「欲加之罪，何患無辭」，除了美國，五眼聯盟其他成員國家都暫時別去了。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
6小時前
天文台︱熱帶氣旋「紅霞」首報路徑出爐！料增強為颱風 周日凌晨闖港300公里內登陸廣東沿岸
00:59
熱帶氣旋「紅霞」︱天文台：明日考慮發一號戒備信號 視乎風力周六評估改發更高信號
社會
11小時前
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
01:08
英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境
政情
6小時前
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
01:48
謝賢鍾景輝施南生等28位圈中人七個月內相繼離世 網民嘆2026年香港娛圈噩耗不斷感惋惜
影視圈
7小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
2小時前
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港
謝賢離世丨謝霆鋒喪父後首現身 全黑打扮抵青島準備演唱會 日前為父處理後事緊急返港
影視圈
3小時前
謝賢離世丨網民爆謝賢曾勇救墮海男童 疑似姜中平家屬悼念謝恩情 再揭四哥有情有義舉動
謝賢離世丨網民爆謝賢曾勇救墮海男童 疑似姜中平家屬悼念謝恩情 再揭四哥有情有義舉動
影視圈
1小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
2026-07-22 18:13 HKT
朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別
00:27
朱維德喪禮丨朱翁今日出殯遺孀燕娟花牌懷念亡夫 無宗教儀式作最後送別
影視圈
9小時前
前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族
前女星張淑儀嫁「最後貴族」後人鄧永鏘 女兒鄧愛嘉晒合照賀弟弟生日 一代女神變銀髮族
影視圈
6小時前