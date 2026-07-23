阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒

暑假外遊隨時遇上慘痛經歷。阿聯酋航空（Emirates）一架有「空中巨無霸」之稱、全球載客量最高的空中巴士A380客機，昨日（22日）傍晚由迪拜飛往上海，期間因上海天氣惡劣備降杭州。未料，機上373名乘客竟被困在狹窄的機艙內長達12小時。其間更疑因冷氣系統故障，導致機艙內極度悶熱，有多名乘客不適中暑甚至暈倒，一度驚動當地警方及救護員到場，事件引發乘客強烈憤怒，怒轟航空公司安排混亂。

杭州無同型號機組替補

綜合內媒報道，涉事航班為EK302，原定周三下午抵達上海浦東，因延誤及上海雷暴改降杭州。乘客表示，飛機降落後，機組人員先是聲稱只需等候3小時，但其後因機組執勤時間超出法定上限，無法繼續飛行。

由於杭州機場並無阿聯酋航空A380的常駐機組人員，航空公司需緊急從上海調派新機組前來，惟途中因車速限制等因素被耽擱。好不容易等到新機組人員抵達，飛機又被發現出現機件故障，導致重飛計劃泡湯，乘客被迫在機艙內乾等一整夜。

涉國際出入境管制關卡

有受困乘客投訴，凌晨3時後機艙內突然冷氣停了，空氣極不流通，乘客在缺水缺糧下極度焦慮，多人出現中暑徵狀，有人甚至熱至暈倒，多名外籍乘客群起向機組人員抗議並報警。

杭州機場地勤解釋，外籍國際航班備降涉及複雜的邊境安全與出入境管制法規，旅客下機必須經海關、邊檢及檢疫等聯檢單位批准。直至今日（23日）上午約7時至9時，各部門完成協調後，才安排全機乘客下機並辦理即地入境手續，部分人自行前往上海，其餘則獲安排到酒店休息。阿聯酋航空暫未對賠償方案作出回應。