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深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判

即時中國
更新時間：21:30 2026-07-22 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-22 HKT

深圳地鐵升級安檢後，高峰時段多個車站排起人龍，引發乘客不滿。今日（22日）深圳地鐵急推3項優化措施，目前進站安檢效率明顯提高。央視網就此撰評質疑，為何預案沒能做在前面，一座創新城市的公共服務，要看是否把市民體驗、城市運行邏輯擺在決策前端。

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深圳地鐵20日起嚴查入站市民，令通過安檢的時間大幅增加。小紅書
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官媒央視網今晚（22日）撰評，質疑這些本就屬於政策落地前的預案，為何沒能做在前面？客流規模、峰值壓力、網站承載力，都是可研判的，而新政出台前的壓力測試，本就是公共服務政策的應有之義。

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央視網稱，深圳地鐵糾偏的速度值得肯定，但核心反思不能止步於事後補救。一座創新城市的公共服務，治理水準高低，不應只以輿情出現後的補救效率作為評判標準，更要看政策出台之前，是否把市民體驗、城市運行邏輯擺在決策的前端。

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