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世界AI大會｜6機械人精準砌8萬件積木 6.5米長城15小時完成｜有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-23 HKT

2026世界人工智能大會（WAIC）正於上海火熱舉行，一場被譽為「全球首創」的極限AI挑戰成為全場焦點。由內地初創企業原力靈機（Dexmal）發起的「拼裝積木長城」挑戰中，6部機械人（包括桌面及人形輪式）在完全沒有人類遙控及預設腳本的情況下，全程自主運作，耗時15小時將逾8萬塊微型積木，精準拼砌成一座長3.5米的長城模型。這場「無劇本」的公開測試，完美展現了國產具身智能大模型的超強實力。

挑戰0.3毫米精細極限

據新智元報道，這場拼積木挑戰絕非單純的行為藝術，而是精準擊中具身智能（Embodied AI）發展的三大痛點。首先是「亞毫米級」的精細操作，積木咬合要求機械人在0.1至1毫米的極微細尺度內完成，穩定度甚至超越人類雙手生理極限。

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其次，6台不同形態的機械人（4台桌面機械人，2台人形輪式機械人）必須在同一物理空間內，在沒有「總指揮」的情況下，依靠實時通信進行動態分工與協同。最後是長達15小時的不間斷穩定作業，期間即使拼錯，機械人亦懂得自動糾正。

DM0.5大模型賦能帶來顛覆性革命

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報道指，賦予機械人這項能力的幕後功臣，是原力靈機最新發布的具身通用基礎模型「DM0.5」。該模型具備長達60秒的上下文記憶及「邊做邊想」的推理能力，使其在面對未曾見過的任務時，亦能憑底層邏輯自主完成。

業界分析指，目前全球製造業仍有約20%的精細及非標準化生產工序必須依賴人手。是次挑戰成功證明，隨着具身大模型泛化能力的突破，機械人未來有望全面接管這些極需精密裝配與柔性協同的生產線，為製造業自動化帶來顛覆性革命！

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