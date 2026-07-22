Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳APEC︱俄方稱普京或在深圳會晤特朗普

即時中國
更新時間：16:47 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:47 2026-07-22 HKT

俄羅斯外交部特命大使別爾季耶夫21日向媒體表示，總統普京11月將率團出席在深圳舉辦的第33次APEC領導人非正式會議，彰顯俄方對亞太經濟合作及對華關係的高度重視。

別爾季耶夫說，此次峰會對APEC而言將「極具成效且富有成果」。他高度評價中方作為東道主提出的「建設亞太繁榮共同體」的倡議，以及「開放、創新、合作」三大優先領域。

俄羅斯總統助理烏沙科夫此前也確認，普京計劃在峰會期間與中方舉行雙邊會晤。此外，俄方不排除普京與美國總統特朗普在峰會期間舉行會晤的可能性。

亞太經合組織峰會將在11月18日至19日深圳舉行。特朗普早前稱，今年下半年將再次訪華出席一個重要會議。

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
4小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
5小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
2026-07-21 17:04 HKT
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
4小時前
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
影視圈
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
10小時前
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
影視圈
5小時前