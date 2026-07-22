深圳APEC︱俄方稱普京或在深圳會晤特朗普

俄羅斯外交部特命大使別爾季耶夫21日向媒體表示，總統普京11月將率團出席在深圳舉辦的第33次APEC領導人非正式會議，彰顯俄方對亞太經濟合作及對華關係的高度重視。

別爾季耶夫說，此次峰會對APEC而言將「極具成效且富有成果」。他高度評價中方作為東道主提出的「建設亞太繁榮共同體」的倡議，以及「開放、創新、合作」三大優先領域。

俄羅斯總統助理烏沙科夫此前也確認，普京計劃在峰會期間與中方舉行雙邊會晤。此外，俄方不排除普京與美國總統特朗普在峰會期間舉行會晤的可能性。

亞太經合組織峰會將在11月18日至19日深圳舉行。特朗普早前稱，今年下半年將再次訪華出席一個重要會議。