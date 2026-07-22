商場驚魂｜粉紅男僅穿內褲擺挑逗姿勢 石家莊女廁壁畫被轟極低俗

內地有商場為了吸引客流，盲目追求「潮流」風格，竟然在洗手間裝修上玩火踩界！河北省石家莊市一間大型商場「西美·花街生活工場」，近日因女厠內牆繪有被指極度「低俗」的壁畫而陷入輿論風波。該壁畫描繪一名全身呈粉紅色的健碩男子，身上僅穿著緊身內褲，並擺出各種帶有強烈挑逗意味的姿勢。不少帶同子女前往購物消遣的家長直言感到極度不適，擔心對未成年人造成不良心理影響，事件在網上引發廣泛關注。

網民：睇見就生理不適

根據《大河報》等媒體報道，有網民於本月18日在該商場二樓的女厠內發現該批壁畫並拍照上傳，隨即引發熱烈討論。不少網民怒轟：「這種設計到底是怎麼通過審核的？第一眼就令人產生生理不適。」

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河北商場女廁內巨大男性壁畫被指低俗。 大河報

商場二樓的一名商戶店員接受採訪時亦坦承，女廁內確實有這些壁畫，自己看著也覺得很不舒服，直言「小孩子進去確實不是很好」。內媒記者曾嘗試致電商場及私信其官方社交平台帳號，詢問設計初衷以及後續會否進行修改移除，惟截至目前為止均未獲回覆。

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10年前男廁曾爆「暴露女郎」風波

事實上，這已非該商場首次因洗手間壁畫尺度過大而惹起爭議。早在2016年，該商場的男洗手間便曾因牆上繪有衣著極度暴露、尺度驚人的妙齡女郎圖案而被媒體點名批評。

當時商場工作人員曾強硬回應稱，壁畫是由企劃部負責，是配合商場主打「潮流路線」的整體裝修風格而作出的特別設計，並透露當時的構思是「男廁畫暴露美女，女廁則畫身材健碩的帥哥」。