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全球最強護照︱新加坡免簽192目的地奪冠 香港排14台灣34位中國是……

即時中國
更新時間：13:36 2026-07-22 HKT
發佈時間：13:36 2026-07-22 HKT

英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）公布《2026亨利護照指數》20周年報告，新加坡以免簽證可到192個目的地，蟬聯「全球最強護照」。香港以免簽174個目的地排第14位，是兩岸三地最強護照。

排名榜首三位全屬亞洲國家

反映護照便利程度的《亨利護照指數》，20年過去，前列位置的排名已大不相同，2006年時，美國與丹麥、芬蘭並列全球第一，成為全球最通行的護照，但美國最新排名則跌至第10位，與冰島並列。

美國護照目前免簽地的數目有180個，較2006年多50個，但其他國家進步更大，現時已有36個國家或地區的免簽地數量較美國多。

最新指數，三甲全是亞洲國家，第1位新加坡，其護照可免簽證到192個目的地；亞軍日本，則可以免簽到188個國家或地區，與南韓並列亞軍。

華人地區方面，香港成為最佳護照，在排名榜中名列14，可免簽證前往174個國家或地區；台灣則以免簽134個目的地，排名34位；中國則免簽往83個目的地，排名第60位。


2026最強護照

國家或地區 2026排位 免簽目的地數目
新加坡 1 192
日本 2 188
南韓 3 188
阿聯酋 4 188
瑞士 5 187
比利時 6 186
丹麥 7 186
芬蘭 8 186
法國 9 186
德國 10 186
香港 14 174
台灣 34 134
中國 60 83

 

 

 

 

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