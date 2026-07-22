Kimi K3崛起 傳美重新考慮限制中國AI模型

中美科技戰加劇，據美國Axios新聞網報道，中國科企「月之暗面」（Moonshot）上周公布新一代全球參數最大的開源語言模型Kimi K3，令美國當局重新考慮對中國AI模型實施限制措施，以免在這場競賽中被超越。據報，美方的策略並非直接禁止，而是通過指控中國模型背後的潛在風險、安全漏洞來施壓。

外媒：中美擬9月召開AI會談

報道引述消息人士稱，美方去年就曾考慮將多間中國AI實驗室列入「實體清單」，還曾考慮頒布行政命令，規定美國企業只有在能保證安全性並對數據洩露承擔責任的前提下，才能使用中國模型。美國商務部去年夏天甚至在政府內部傳閱了利用供應鏈安全權限針對中國開源模型的草案規則，但被主張防止監管扼殺創新傾向的政府官員叫停。

現在情況出現變化。本月16日，「月之暗面」在上海舉行的世界人工智能大會上，發布全球首個2.8萬億參數開源模型Kimi K3，並表示該模型在綜合能力方面超過除美國Anthropic旗下Claude Fable 5和OpenAI GPT-5.6之外的所有競爭對手。彭博社等美媒指出，這意味着中國AI與美國最前沿模型之間的差距可能已縮短至數個月。

路透社昨日報道，中美兩國計劃9月就人工智能問題舉行會談。