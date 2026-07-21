中國尊︱小型飛機撞北京中信大廈 兩家北京通航公司遭暫時停業

6月26日，一架小型飛機撞上有「中國尊」之稱的北京中信大廈。官方後來通報，飛機上1名駕駛員身亡，另現場有13人受傷，事件轟動全國。事發3星期，兩間位於北京的通用航空公司被暫時停產停業。

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6月27日有小型飛機撞上北京第一高樓中信大廈。 路透社

上周有小型飛機撞上北京第一高樓中信大廈。 美聯社

北京中信大廈被小型飛機撞爛玻璃外牆。 路透社

中國民用航空華北地區管理局周一（20日）在官網公告，對東時雙悅（北京）通用航空有限公司、東時鯤鵬（北京）通用航空有限公司做出暫時停產停業的決定。



公告稱，上述兩家公司長期未開展飛行活動，無法確認公司飛行人員資質和航空器適航狀態滿足所申請的經營許可項目的飛行安全要求，存在重大安全隱患。



公告指出，暫時停產停業期間，兩家公司不得開展任何與飛行活動相關的經營項目，在重大安全隱患排除後，如需恢復，需經中國民用航空華北地區管理局安全檢查確認同意。

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發生飛機撞上中信大廈後，「北京朝陽」微信公眾號曾於本月2日發帖通報，涉事航空器為阿若拉SA60L的單發雙座螺旋槳輕型飛機，註冊號B-12PP；航空器駕駛員劉某某（男，66歲，本市人），自由職業者，離異獨居，2021年考取運動飛行執照，2024年考取私用飛行執照。



事發當日下午，劉某某在平谷區一通用機場駕駛飛機起飛，先後進行伴飛和獨立飛行，在獨立飛行時偏離設定區域並與機場失聯，隨後與高層建築發生碰撞，當場死亡。劉某某長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」的表述。綜合調查認定，此系一起因個人原因造成的危害公共安全案件。