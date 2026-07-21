Driscoll's︱士多啤梨在美國被指含致癌殘留農藥 官方：中國產品均合國家標準

美國人氣品牌怡顆莓（Driscoll's）專門推出土多啤梨、藍莓等水果。近日該品牌陷入產品疑似有殘留農藥風波。外媒近日報道，美國多個州的消費者提起集體訴訟，指控怡顆莓士多啤梨（草莓）含有12種農藥殘留，其中8種被指與PFAS（永久性化學物）相關。PFOA也就是全氟辛酸，被列為1類致癌物。

美國人氣品牌怡顆莓（Driscoll's）近日陷入產品疑似有殘留農藥風波。

消息傳入內地後，即時引起民眾關注。怡顆莓今日 （21日）在官微發布聲明稱，相關訴訟中的指控缺乏事實和法律依據，同時中國市場銷售的怡顆莓產品與相關美國訴訟所涉事實、主體及法律爭議無關。



怡顆莓在聲明中表示，公司認為相關訴訟中的指控缺乏事實和法律依據，並將積極通過法律程序維護公司的合法權益和企業聲譽。截至目前，Driscoll's品牌漿果在全球都正常銷售。



同時，怡顆莓表示，中國市場銷售的怡顆莓產品與相關美國訴訟所涉事實、主體及法律爭議無關。在現有嚴格的質量管理體系基礎上，加密抽樣與檢測涉及誤讀的怡顆莓中國產品，目前所有檢測結果均符合相關食品安全國家標準。