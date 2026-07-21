Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Driscoll's︱士多啤梨在美國被指含致癌殘留農藥 官方：中國產品均合國家標準

即時中國
更新時間：18:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-21 HKT

美國人氣品牌怡顆莓（Driscoll's）專門推出土多啤梨、藍莓等水果。近日該品牌陷入產品疑似有殘留農藥風波。外媒近日報道，美國多個州的消費者提起集體訴訟，指控怡顆莓士多啤梨（草莓）含有12種農藥殘留，其中8種被指與PFAS（永久性化學物）相關。PFOA也就是全氟辛酸，被列為1類致癌物。

美國人氣品牌怡顆莓（Driscoll's）近日陷入產品疑似有殘留農藥風波。
美國人氣品牌怡顆莓（Driscoll's）近日陷入產品疑似有殘留農藥風波。

消息傳入內地後，即時引起民眾關注。怡顆莓今日 （21日）在官微發布聲明稱，相關訴訟中的指控缺乏事實和法律依據，同時中國市場銷售的怡顆莓產品與相關美國訴訟所涉事實、主體及法律爭議無關。

怡顆莓在聲明中表示，公司認為相關訴訟中的指控缺乏事實和法律依據，並將積極通過法律程序維護公司的合法權益和企業聲譽。截至目前，Driscoll's品牌漿果在全球都正常銷售。

同時，怡顆莓表示，中國市場銷售的怡顆莓產品與相關美國訴訟所涉事實、主體及法律爭議無關。在現有嚴格的質量管理體系基礎上，加密抽樣與檢測涉及誤讀的怡顆莓中國產品，目前所有檢測結果均符合相關食品安全國家標準。

最Hit
謝賢離世家人低調「院出」火化 霆鋒急返港送別 遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
醫生教室
7小時前
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
01:28
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
社會
5小時前
謝賢離世丨張柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力讚謝家最好新抱 「逾億遺產」分配惹揣測
00:57
謝賢離世丨張柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力讚謝家最好新抱 「逾億遺產」分配惹揣測
影視圈
5小時前
謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月
00:56
何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月
社會
6小時前
再有港人在日本自駕出車禍。NyanropS@X
00:38
北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦
即時國際
30分鐘前
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
18小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別
01:27
謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別
影視圈
7小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
10小時前